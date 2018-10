METEO: IN ABRUZZO ARRIVA L'AUTUNNO, PROSSIMA SETTIMANA TEMPO INSTABILE

Pubblicazione: 14 ottobre 2018 alle ore 09:50

L'AQUILA - Domenica di sole in Abruzzo, con temperature gradevoli e in generale più alte rispetto alla media stagionale, che tenderanno a un lieve calo nella prossima settimana, con possibili rovesci da mercoledì.

Dopo la perturbazione atlantica transitata giovedì sulle regioni centro-settentrionali della Penisola, la situazione meteorologica è andata migliorando grazie ad un rinforzo dell'alta pressione sul Mediterraneo.

Il weekend, come riportato da 3BMeteo, risulterà infatti complessivamente soleggiato anche sulle regioni del medio versante adriatico, salvo un aumento della nuvolosità dal pomeriggio-sera di domenica a partire dall'Abruzzo, a causa della traslazione verso Nord di un minimo depressionario in quota posizionato sulle regioni meridionali.

Temperature in lieve diminuzione nei valori minimi e in lieve aumento in quelli massimi, comunque sempre superiori alle medie del periodo. Una condizione di stabilità che dovrebbe estendersi anche all'inizio della prossima settimana.

Domenica: una blanda circolazione depressionaria interessa il Sud Italia determinando ancora instabilità in particolar modo sui settori ionici. Sulle regioni del medio adriatico la giornata inizierà all'insegna di condizioni soleggiate, ma dal pomeriggio è atteso un aumento della nuvolosità a partire dall'Abruzzo meridionale fino a cielo molto nuvoloso tra sera e notte. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione nei valori massimi pomeridiani. Venti deboli o moderati da Sse. Mare quasi calmo.

Lunedì: Un campo di alta pressione esteso dall'Europa orientale verso il Mediterraneo centrale ingloba anche il medio versante adriatico, dove il tempo rimane tendenzialmente stabile ma infiltrazioni di aria umida da Est determina cieli irregolarmente nuvolosi, in un contesto comunque asciutto. Temperature stazionarie. Venti deboli variabili o orientali. Mare calmo o poco mosso.

Martedì: infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando una giornata irregolarmente nuvolosa con solo parziali schiarite pomeridiane. Nello specifico sui litorali giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su subappenninche e massicci centrali nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sull'Appennino occidentale cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata. Temperature minime in calo, con estremi di 15 gradi; massime stabili, con punte di 21 gradi. Venti deboli settentrionali; molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud-orientali in quota. Zero termico nell'intorno di 3.300 metri. Mare poco mosso.

Mercoleì: infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando una giornata irregolarmente nuvolosa con solo parziali schiarite pomeridiane. Nello specifico sui litorali cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; su subappenninche, massicci centrali e sull'Appennino occidentale nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. Temperature in generale stabili, con estremi di 15 gradi e punte di 19 gradi. Venti molto deboli settentrionali in attenuazione; molto deboli settentrionali in rotazione a meridionali in quota. Zero termico nell'intorno di 3.050 metri. Mare poco mosso.