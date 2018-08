METEO: FERRAGOSTO SOTTO LA PIOGGIA IN TUTTO L'ABRUZZO, PEGGIORAMENTO DA MARTEDI'

Pubblicazione: 13 agosto 2018 alle ore 15:23

L’AQUILA - Sarà un Ferragosto sotto la pioggia per tutti gli abruzzesi che decideranno di restare in regione.

Da domani, infatti, il tempo subirà un peggioramento per l'avanzata di una perturbazione, che porterà piogge e temporali sparsi, anche forti, oltre a un calo delle temperature, che si porteranno più vicine alle medie del periodo.

Giornata di Ferragosto con diffusa instabilità, ma tendenza a lento miglioramento a partire dalle coste con precipitazioni in esaurimento nel pomeriggio, come riporta 3bmeteo.com.

Martedì: pressione in calo sulle regioni del medio versante adriatico a causa di un sistema frontale che dal Nord Italia raggiunge anche il Centro, determinando un peggioramento sull’Abruzzo con piogge e temporali soprattutto dal pomeriggio, in estensione dalle zone interne verso quelle costiere. L’Abruzzo orientale sarà investito da fenomeni anche intensi. Temperature in diminuzione. Venti tendenti a disporsi dai quadranti settentrionali e a rinforzare moderatamente. Mare poco mosso.

Mercoledì: la perturbazione giunta il giorno precedente indugia sul medio versante adriatico dando luogo ad un Ferragosto inizialmente instabile con piogge e anche qualche temporale, ma tra il pomeriggio e la serata tendenza ad attenuazione dei fenomeni a partire dalle coste, seppur con persistenza di cieli irregolarmente nuvolosi. Temperature in ulteriore lieve diminuzione. Venti moderati settentrionali. Mare poco mosso ma con moto ondoso in aumento.

Giovedì: una residua circolazione settentrionale al seguito della perturbazione transitata nella giornata precedente mantiene iniziali condizioni di locale instabilità sul medio versante adriatico, con rovesci e qualche temporale più probabili nel pomeriggio sulle zone interne appenniniche. In serata esaurimento dei fenomeni e dissolvimento della nuvolosità. Condizioni più stabili tuttavia, sulle coste, sin dal mattino. Temperature in ripresa. Venti moderati settentrionali. Mare mosso o molto mosso al largo.

Venerdì: l'alta pressione interessa gran parte della nostra Regione favorendo condizioni di bel tempo, eccezion fatta per isolati fenomeni pomeridiani. Nello specifico su litorali e subappenninche cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sui massicci centrali cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata; sull'Appennino occidentale cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarisce in serata. Temperature minime in aumento, con estremi di 21 gradi; massime stabili, con punte di 30 gradi. Venti deboli settentrionali; molto deboli settentrionali in quota. Mare poco mosso.

Sabato: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali, subappenninche e massicci centrali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sull'Appennino occidentale cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata. Temperature in generale stabili, con estremi di 21 gradi e punte di 30 gradi. Venti deboli settentrionali; molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali in quota. Mare da quasi calmo a poco mosso.

Domenica: l'alta pressione interessa gran parte della nostra Regione favorendo condizioni di bel tempo, eccezion fatta per locali fenomeni pomeridiani. Nello specifico su litorali e subappenninche cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata; su massicci centrali e sull'Appennino occidentale cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarisce in serata. Temperature in generale stabili, venti deboli settentrionali; molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali in quota. Zero termico nell'intorno di 3700 metri. Mare mosso.