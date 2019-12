METEO CAPODANNO: ADDIO AL FREDDO, CALDO INSOLITO, POI NUOVO PEGGIORAMENTO

Pubblicazione: 30 dicembre 2019 alle ore 08:32

L'AQUILA - Ultimi sussulti freddi su Marche ma soprattutto Abruzzo qui con qualche fiocco di neve ancora possibile sui settori meridionali, ma da San Silvestro, Capodanno e almeno fino al 4 gennaio anticiclone con tempo ben soleggiato ma soprattutto netto rialzo termico, specie in Appennino.

Nottetempo, secondo le previsioni di 3bmeteo.com, si avranno invece delle gelate su vallate interne con marcate escursioni termiche, ma anche inversioni rispetto alle alte quote.

Da segnalare l'arrivo di foschie o locali nebbie sulle Marche entro Capodanno. Possibile peggioramento dalla notte del 4 gennaio ma da confermare.

PREVISIONI

Martedì: alta pressione in rinforzo anche su Marche e Abruzzo, per una giornata soleggiata o a tratti parzialmente nuvolosa; possibili foschie o qualche banco di nebbia mattutino sui litorali tra pesarese e anconetano. Temperature in calo nei minimi su pianura e fondovalle, con forti gelate nottetempo, in aumento invece i massimi, specie in Appennino. Venti deboli tra Ovest e Nordovest all'interno, ancora moderati di Maestrale al largo ma in progressiva attenuazione. Mari fino a mossi specie al largo.

Mercoledì: anticiclone in ulteriore rinforzo con tempo ben soleggiato su Marche e Abruzzo. Da segnalare qualche foschìa o nebbia sui litorali marchigiani tra anconetano e pesarese, in estensione anche sull'entroterra a fine giornata. Temperature in ulteriore rialzo soprattutto in Appennino, qui ben oltre la media. Venti deboli variabili o nord occidentali con qualche rinforzo al largo.

Giovedì: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali, subappenninche, massicci centrali e sull'Appennino occidentale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell'intorno di 2600 metri. Mare mosso.