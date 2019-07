METEO: CALDO AFRICANO SULL'ABRUZZO FINO A GIOVEDI', INSTABILITA' ZONE INTERNE

Pubblicazione: 01 luglio 2019 alle ore 09:17

L'AQUILA - Estate a gonfie vele su Marche e Abruzzo con anticiclone africano almeno fino a giovedì.

Tanto sole con al più qualche addensamento cumuliforme sull'Appennino nelle ore pomeridiane, ma soprattutto caldo afoso specie lungo le coste, più torrido nell'entroterra appenninico, secondo le previsioni di 3bmeteo.com.

Si segnala tuttavia il ritorno di qualche temporale di calore pomeridiano sulle zone interne da mercoledì.

PREVISIONI

Lunedì: l'anticiclone africano insiste su Marche e Abruzzo. Ennesima giornata assolata ovunque, dalle coste all'Appennino (qui con al più qualche modesto addensamento pomeridiano). Caldo più intenso con aumento termico a tutte le quote anche nei valori minimi; afa a tratti opprimente lungo le coste, clima più torrido sulle interne appenniniche con picchi di 37-38°C. Venti a regime di brezza, mari poco mossi.

Martedì: l'anticiclone subtropicale continua a interessare il Centro Italia favorendo un'altra giornata stabile e ben soleggiata anche tra Marche e Abruzzo, con temperature estive e prossime ai 35°C sui settori interni; qualche grado in meno lungo le zone costiere ma con afa in accentuazione. Venti a regime di brezza in pianura e lungo le coste, da Ovest-Nordovest in Appennino. Mare da poco mosso a quasi calmo.

Mercoledì: l'anticiclone subtropicale perde gradualmente forza sul suo bordo nord-occidentale favorendo un graduale incremento dell'instabilità atmosferica sulle regioni centro-settentrionali, con formazione di qualche temporale di calore pomeridiano anche sulle aree interne di Marche e Abruzzo dopo una mattinata ben soleggiata. Le temperature si manterranno comunque sempre ben superiori alle medie del periodo, con valori prossimi ai 35°C specie sulle aree interne e nei fondovalle. Venti in quota da Ovest-Sudovest, a regime di brezza in pianura e lungo le aree costiere. Mare poco mosso.

Giovedì: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali e sull'Appennino occidentale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulle subappenninche cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sui massicci centrali cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarisce in serata. Venti molto deboli in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali in quota. Zero termico nell'intorno di 3950 metri. Mare poco mosso.