METEO: BREVE TREGUA IN ABRUZZO, DA DOMANI TORNA L'INSTABILITA'

Pubblicazione: 27 agosto 2019 alle ore 16:15

L'AQUILA - La tregua odierna, pur senza escludere qualche fenomeno convettivo a ridosso dei rilievi, avrà vita breve poiché nel corso dei prossimi giorni una nuova insidiosa depressione in quota favorirà ancora una volta un'accentuazione dell'instabilità atmosferica.

A spiegarlo è il meteorologo Ampro Angelo Ruggieri.

"Dalla giornata di mercoledì 28 difatti, nel corso delle ore pomeridiane si formeranno nubi cumuliformi a ridosso dei rilievi montuosi con possibilità di acquazzoni e temporali a macchia di leopardo che, localmente, potrebbero sconfinare fin verso le zone pianeggianti ed i settori costieri. Le temperature si manterranno al di sopra della norma".

"C’è però da ribadire un concetto piuttosto semplice ma 'difficilmente' comprensibile: non trattandosi di una vera e propria perturbazione estesa ed organizzata, non sarà facile prevedere con precisione 'dove' potrà colpire un eventuale rovescio temporalesco in quanto i fenomeni ad esso associato saranno distribuiti in modo piuttosto irregolare".