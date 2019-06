METEO: ANCORA SOLE E AFA IN ABRUZZO, MA IN SETTIMANA LIEVE CALO DELLE TEMPERATURE

Pubblicazione: 16 giugno 2019 alle ore 10:17

L'AQUILA - Week-end con tanto sole e caldo intenso su Marche e Abruzzo.

Anche la prossima settimana si preannuncia in prevalenza assolata sebbene umide infiltrazioni nord orientali, potranno innescare qualche rovescio o temporale in più durante il pomeriggio tra basse Marche e Abruzzo interno.

In questo frangente il caldo, per quanto comunque intenso, tenderà parzialmente ad attenuarsi, come riporta 3bmeteo.com.

PREVISIONI

Lunedì: l'anticiclone subtropicale continua a interessare l'Italia e il Mediterraneo centrale favorendo condizioni meteorologiche di stampo estivo anche su Marche e Abruzzo. Tuttavia nel corso della giornata odierna, un temporaneo calo dei valori di pressione atmosferica e l'afflusso di aria più umida da Est nei bassi strati, potrebbe favorire la formazione di qualche acquazzone o temporale di calore in più durante il pomeriggio sull'Appennino e sui settori collinari tra Ascolano, Teramano e l'Aquilano, in rapida attenuazione entro la serata. Temperature in diminuzione nei valori massimi pomeridiani, specie lungo le coste e sulla fascia sub-appenninica dove il caldo risulterà meno intenso e più sopportabile. Venti da Sud-Ovest in Appennino, tra Nordovest e Nordest su coste e Subappennino con locali rinforzi. Mare poco mosso o localmente mosso al largo.

Martedì: alta pressione afro-mediterranea disturbata da umide infiltrazioni nord orientali. Sole prevalente su Marche e Abruzzo ma con nubi sparse, che nel pomeriggio potranno dar luogo a locali rovesci o temporali sull'Appennino, in isolato sconfinamento alle coste nelle ore preserali, specie tra basso anconetano e teramano. Temperature senza particolari variazioni, clima pienamente estivo. Venti da Ovest-Sudovest in quota, da Est-Nordest nei bassi strati. Mari in prevalenza poco mossi.

Mercoledì: l'alta pressione interessa gran parte della nostra Regione favorendo condizioni di bel tempo, eccezion fatta per isolati fenomeni pomeridiani. Nello specifico sui litorali giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su subappenninche, massicci centrali e sull'Appennino occidentale cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata. Venti molto deboli in attenuazione e in rotazione a occidentali; molto deboli in attenuazione in quota. Zero termico nell'intorno di 3750 metri. Mare da quasi calmo a calmo.

Giovedì: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali, subappenninche, massicci centrali e sull'Appennino occidentale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti molto deboli in attenuazione e in rotazione a occidentali; molto deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione a occidentali in quota. Zero termico nell'intorno di 3800 metri. Mare quasi calmo.