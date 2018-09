METEO: ANCORA INSTABILITA' DI

FINE ESTATE, SETTIMANA TRA

TEMPORALI E SCHIARITE

Pubblicazione: 03 settembre 2018 alle ore 17:02

L'AQUILA - Ancora tempo instabile in Abruzzo dove, nel pomeriggio, insisteranno nuovi locali rovesci o temporali sulle zone interne, in occasionale sconfinamento alle coste entro la prima serata.

Fenomeni più incisivi tra ascolano, teramano e nord pescarese, come specificato dal sito 3BMeteo. Temperature stabili o in lieve calo con clima diurno gradevole. Venti deboli o localmente moderati da Nordovest sulle coste al mattino, poi di brezza al pomeriggio lungo le coste, da Sudovest sulle interne, da Sudovest ovunque a fine giornata. Mare da poco mosso a localmente mosso sulle Marche.

Fino a martedì residua instabilità su Marche e Abruzzo, dove insisteranno correnti nord occidentali legate al vortice sull'alto Adriatico in esaurimento. Qualche rovescio o temporale sarà dunque ancora possibile soprattutto sulle aree interne nel pomeriggio, con occasionale sconfinamento anche ai settori costieri tra tardo pomeriggio e prima serata. Temperature in lievissimo aumento, clima diurno gradevole ma molto fresco al primo mattino. Venti a regime di brezza lungo le coste, da sudovest sulle aree interne, residui di Maestrale al largo. Mare poco mosso o localmente mosso al largo ma con moto ondoso in calo.

Tregua più stabile e assolata tra mercoledì e giovedì grazie al rinforzo dell'alta pressione. Mercoledì permangono condizioni anticicloniche con tempo in prevalenza soleggiato sul medio versante adriatico, salvo qualche addensamento pomeridiano lungo la dorsale appenninica abruzzese. Temperature stabili o in locale lieve aumento, su gradevoli valori tardo estivi. Venti deboli variabili o a regime di brezza. Mare calmo o poco mosso.

Giovedì resiste l'alta pressione sul Mediterraneo centrale che abbraccia anche il medio versante adriatico favorendo unaa giornata in prevalenza soleggiata, seppur con la tendenza a qualche addensamento in più sulle zone interne, foriero di alcuni piovaschi soprattutto sui settori abruzzesi. Temperature stabili. Venti deboli meridionali o a regime di brezza lungo la costa. Mare poco mosso.

Entro venerdì, però, potrebbe tornare qualche rovescio o temporale specie sulle Marche, per infitltrazioni umide e instabili nord atlantiche.