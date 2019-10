METEO ABRUZZO: TEMPO INSTABILE, NUOVA PERTURBAZIONE IN ARRIVO

Pubblicazione: 05 ottobre 2019 alle ore 09:47

L'AQUILA - Sarà un weekend piuttosto dinamico dal punto di vista meteorologico sull' Abruzzo, a causa del passaggio di alcuni impulsi perturbati di origine atlantica.

Il primo, spiega 3BMeteo, raggiungerà l'Italia centrale già questa mattina, con qualche debole pioggia o rovescio in transito sulle Marche prima di ampie schiarite che avanzeranno già nel pomeriggio e che si estenderanno poi a tutto il medio versante adriatico.

Domenica giornata inizialmente variabile, con maggiori schiarite inizialmente sulle Marche e nuvolosità in rapido aumento sull'Abruzzo, con possibilità già di qualche rovescio per l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica che lunedì raggiungerà l'Italia centrale e che potrebbe riportare qualche pioggia sui settori più occidentali di Marche e Abruzzo, prima di un graduale miglioramento atteso già per la serata di lunedì e nella notte successiva; seguirà poi un martedì ben soleggiato ma più fresco a tutte le quote.

Temperature su valori classici di inizio autunno, con elevata escursione termica sui fondovalle appenninici e pianure interne.