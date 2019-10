METEO ABRUZZO: TEMPERATURE SOPRA LA MEDIA, ZERO TERMICO A 4MILA METRI

Pubblicazione: 19 ottobre 2019 alle ore 16:56

L'AQUILA - "L'affondo di un'estesa saccatura di origine polare fin verso la penisola Iberica, stimola la risposta di correnti meridionali estese dal nord Africa alla Scandinavia. La presenza di venti di Scirocco al suolo determina temperature sensibilmente superiori alla media stagionale. Piogge e temporali riguardano esclusivamente Nord ed alto Tirreno, favoriti dal fenomeno dello Stau (sollevamento forzato indotto dalla barriera alpina ed appenninica)".

A spiegarlo è il meteorologo Ampro Angelo Ruggieri che aggiunge: "Sulla nostra Regione non solo caldo anomalo, ma anche poche precipitazioni con deficit pluviometrico consistente".

"Oggi lo 'zero termico', ossia l’altitudine al di sopra della quale la temperatura dell’aria rimane sempre minore di zero, è situato ad oltre quattromila metri di quota (4200m per la precisione)".

A tale proposito, Ruggieri fornisce i dati delle temperature massime registrate oggi su alcune località sciistiche abruzzesi.

Pescocostanzo(AQ), 1461 metri s.l.m., +15.8°C

Passo Godi(AQ), 1560 metri s.l.m., +15.5°C

Macchia di Taranta(CH), 1700 metri s.l.m., +14.7°C

Roccaraso(AQ), 1231 metri s.l.m., +14.4°C

Rifugio Pomilio(CH), 1890 metri s.l.m., +14.4°C

PassoLanciano(CH), 1314 metri s.l.m., +14°C

Campo Imperatore(AQ), 2137 metri s.l.m., +9.7°C

Campo di Giove-Tavola Rotonda(AQ), 2337 metri s.l.m., +8.7°C

Dati a cura di: AllarMeteo-Centro Funzionale d'Abruzzo, Meteo AQ Caput Frigoris, Meteo Aquilano, TorrevecchiaMeteo.