METEO ABRUZZO: TEMPERATURE IN AUMENTO, FINO A 26 GRADI, OTTOBRE BACIATO DAL SOLE

Pubblicazione: 22 ottobre 2019 alle ore 20:35

L'AQUILA - Alta pressione subtropicale ancora ben salda sul Mediterraneo centrale e anche sull'Abruzzo, garanzia di tempo stabile e soleggiato soprattutto sulle zone interne appenniniche, per tutta la settimana.

Temperature minime in aumento, con estremi di 16° e con punte di 26°. Clima più freddo e umido lungo le coste. Venti deboli variabili, salvo qualche temporaneo rinforzo da Est-Sudest lungo le coste. Mare poco mosso o calmo.

Per domani in Abruzzo cielo in prevalenza poco nuvoloso. Possibili locali nebbie nelle valli interne e lungo l'Adriatico. Temperature minime quasi stazionarie. Nel pomeriggio ancora soleggiato con poche nuvole modeste e passeggere, per lo piu' sotto forma di velature.