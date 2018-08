METEO ABRUZZO: SOLE E

PIOGGE SPARSE, ANCORA

ESTATE CON L'OMBRELLO

Pubblicazione: 19 agosto 2018 alle ore 11:55

PESCARA - Su tutta l'Abruzzo , oggi domenica 19 Agosto, si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso anche se nel pomeriggio si potrebbero verificare un leggero annuvolamento, soprattutto nelle zone montane. Qualche isolato temporale potrebbe registrarsi nel pomeriggio nella Marsica e nell’Aquilano. La temperatura minima a Pescara sarà di 20°. mentre la massima sarà di 29°. Nel corso della giornata si potrà registrare qualche debole raffica di vento in attenuazione in serata.

"Nella parte centrale della prossima settimana - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - l'instabilità tenderà ad concentrarsi soprattutto all'estremo Sud, mentre al Centro e al Nord gli episodi saranno più scarsi e limitati alle zone montuose. Dal punto di vista termico, il clima resterà estivo, particolarmente al Centro-nord dove, nella prima parte della settimana, è attesa una ulteriore lieve intensificazione del caldo, con temperature anche di 3-4 gradi oltre la media stagionale e punte fino a 33-34 gradi"

Tempo instabile per il prossimo mese è invece previsto dal bollettino meteo pubblicato dall'Aeronautica Militare, in cui si premette però che "le previsioni a lunga scadenza costituiscono l'ultima frontiera della meteorologia nel settore delle previsioni operative, e forniscono invece delle indicazioni probabilistiche"

Dal 20 al 26 agosto, è scritto nel bollettino, "il flusso perturbato, con l'anomalia di geopotenziale ad esso associata, si presenta basso di latitudine interessando soprattutto le regioni centro-meridionali e le isole maggiori. Al nord, pur in presenza di fenomenologia localizzata sulle Alpi, il campo barico appare, invece, decisamente più elevato. Ciò implica un quadro precipitativo al di sopra della norma, più evidente proprio al centro-sud, e temperature più elevate al nord e più o meno in media al centro, eccezion fatta per le zone interne dove saranno in calo. Al sud l'anomalia negativa dei valori termici risulterà abbastanza evidente".

Dal 27 Agosto al 2 settembre, si legge ancora nel bolletino l'anomalia negativa di geopotenziale, sempre in conseguenza del flusso secondario in transito sul Mediterraneo, tende ad essere meno evidente anche se confermata sulle regioni centro-meridionali ed isole maggiori. Attese precipitazioni al di sopra della media al meridione ed in forma più lieve al centro. Il settentrione sperimenterà invece un tempo più asciutto con quadro precipitativo che non si discosterà dalla norma. Le temperature al centro, al sud e sulle due isole maggiori si confermeranno al di sotto di quanto climaticamente atteso per gli ultimi giorni agosto ed i primi di settembre. Senza variazioni o al più superiori al settentrione.

Dal 3 al 9 Settembre, ''il campo del geopotenziale evidenzia ancora una debole anomalia negativa al centro-sud e valori di pressione più elevati al nord rispetto a quanto potremo aspettarci per la prima decade di settembre. Precipitazioni ancora sopra media al sud e marginalmente al centro e nella norma al settentrione. Temperature elevate rispetto al periodo sulle regioni settentrionali e quadro termico ancora al di sotto nelle zone interne del centro, al meridione ed isole maggiori".