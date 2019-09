METEO ABRUZZO: SOLE E CALDO ESTIVO FINO A MARTEDI', POI ROVESCI E CALO TERMICO

Pubblicazione: 15 settembre 2019 alle ore 13:06

L'AQUILA - Tempo stabile, in prevalenza soleggiato e decisamente caldo di giorno fino a martedì compreso su Marche e Abruzzo, per la presenza dell'anticiclone subtropicale, con cieli a tratti parzialmente offuscati da qualche nube innocua di passaggio ma senza pioggia.

Tra mercoledì pomeriggio e giovedì, invece, come riporta 3bmeteo.com, aumentano le possibilità di un veloce passaggio di un fronte freddo dal Nord Europa, responsabile di rovesci e temporali a partire dai settori marchigiani poi su quelli abruzzesi, seguiti da un apprezzabile calo termico giovedì.

Non sono esclusi fenomeni anche intensi in particolare lungo le coste. Da venerdì torna il sole ma con clima decisamente più fresco.

PREVISIONI

Lunedì: ancora alta pressione subtropicale protagonista su Marche e Abruzzo, con cieli poco nuvolosi o velati per il transito di innocua nuvolosità alta e stratificata. Temperature estive, in ulteriore lieve aumento sulle aree interne per locali condizioni di Garbino con punte di 30°C. Venti deboli e a regime di brezza con rinforzi da Sudovest nelle aree subappenniniche e collinari, anche del versante costiero a fine giornata. Mare da calmo a poco mosso.

Martedì: l'alta pressione subtropicale interessa ancora l'Italia ma inizia a subire un graduale cedimento a partire dal suo bordo settentrionale per l'arrivo di aria più fresca e instabile proveniente dal Nord Europa. Su Marche e Abruzzp sarà comunque ancora una giornata complessivamente soleggiata, salvo locali addensamenti cumuliformi ad evoluzione diurna sulla dorsale appenninica. Temperature in ulteriore lieve aumento con picco del caldo anomalo e punte di 31-32°C sulle zone interne. Venti in intensificazione in quota da Nordovest, ancora a regime di brezza in pianura con raffiche a tratti moderate da Sudest al pomeriggio lungo i settori costieri. Mare poco mosso.

Mercoledì: alta pressione in cedimento sotto l'incalzare di un fronte freddo in discesa dal Nord Europa. Mattinata ancora in prevalenza assolata su Marche e Abruzzo. Nel pomeriggio primi focolai temporaleschi sui settori marchigiani, in estensione anche a quelli abruzzesi entro sera, a cui faranno seguito nuove precipitazioni sparse notturne. Ancora caldo estivo fino al pomeriggio, poi calo termico più deciso dalla sera. Venti da Sudovest al mattino, con garbino sulle alte Marche, di brezza lungo le coste al pomeriggio; in serata/nottata rotazione e rinforzo da Est sull'Adriatico, che sarà poco mosso fino a sera, poi con moto ondoso in aumento.

Giovedì: un impulso fresco dal Nord Europa raggiunge Marche e Abruzzo innescando rovesci e temporali soprattutto sull'Abruzzo, dove sui settori costieri non si escludono nubifragi. Piogge anche sulle Marche soprattutto al mattino, ma in esaurimento dal pomeriggio. Tra sera e notte generale miglioramento a partire da Nord. Temperature in netto calo.

Venerdì: l'alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico sui litorali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; su subappenninche, massicci centrali e sull'Appennino occidentale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-orientali; moderati settentrionali in intensificazione in quota. Zero termico nell'intorno di 3650 metri. Mare da molto mosso a mosso.