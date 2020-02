METEO ABRUZZO: SABATO NUVOLOSO, AMPIE SCHIARITE PREVISTE PER DOMENICA

Pubblicazione: 01 febbraio 2020 alle ore 08:01

L'AQUILA - Il nostro Paese è interessato da una blanda circolazione depressionaria, derivante da un vasto flusso perturbato che scorre dall’Europa settentrionale a quella orientale. In tale contesto nei prossimi giorni è atteso il passaggio di nuvolosità, con locali precipitazioni sulle regioni occidentali, specie tra Liguria di Levante ed Alta Toscana, mentre nubi più persistenti si addenseranno sui crinali alpini settentrionali, con locali nevicate. Da domenica un vasto anticiclone di origine sub-tropicale determinerà un aumento di temperature, con valori nettamente al di sopra delle medie del periodo.

In questo scenario complessivo, e focalizzando lo sguardo sull'Abruzzo: un flusso di correnti umide sud-occidentali determinerà oggi condizioni di cieli piuttosto nuvolosi , in particolare sulle aree occidentali con locali schiarite sui settori costieri nelle ore centrali.

Temperature minime in aumento, massime stazionarie o in lieve diminuzione. Mare poco mosso.

Anche domenica un campo di alta pressione tornerà a rinforzarsi e favorirà un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche sull'Abruzzo, dove i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi al mattino ma con tendenza ad ampie schiarite. Temperature sempre superiori alle medie del periodo, con punte anche di 17/20°C sulle aree collinari. Venti da Ovest-Sudovest. Mare poco mosso.