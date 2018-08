METEO ABRUZZO: PIOGGIA E FREDDO NEL WEEK-END, TEMPO INSTABILE OVUNQUE

Pubblicazione: 31 agosto 2018 alle ore 19:41

L'AQUILA - Nuovo peggioramento nel week-end, tornano i temporali su tutta la regione Abruzzo a causa dell'isolamento di una circolazione depressionaria sull'Italia centro-settentrionale, con condizioni di spiccata instabilità.

Attese piogge, anche diffuse, per tutta la giornata di sabato, come riporta 3bmeteo.com.

L'instabilità proseguirà poi fino a lunedì; tendenza a un maggior soleggiamento nei giorni a seguire, ma sempre con qualche fenomeno pomeridiano sulle zone interne.

Sabato: sul Nord Italia si isola una circolazione depressionaria, responsabile di condizioni di spiccata instabilità anche sul medio versante adriatico. La giornata sarà caratterizzata dallo sviluppo di acquazzoni e temporali anche diffusi, che dall'Appennino si estenderanno verso le zone costiere tra tardo mattino e pomeriggio. Temperature in calo, specie nei valori massimi. Venti variabili, a rotazione ciclonica in quota. Mare poco mosso.

Domenica: un vortice ciclonico si posiziona proprio sulle regioni centrali, determinando una giornata a tratti instabile, con acquazzoni sparsi e temporali in sviluppo entro il pomeriggio a cominciare dai rilievi appenninici, in propagazione verso le zone costiere adriatiche. In serata migliora un po' ovunque. Temperature in ulteriore calo, clima piuttosto fresco anche di giorno. Venti fino a moderati settentrionali, in rotazione ciclonica in quota. Mari da poco mossi a mossi.

Lunedì: la circolazione depressionaria si muove verso levante, in direzione dei Balcani, provocando una rotazione delle correnti in quota da Nord-Ovest. Sul medio versante adriatico il tempo al mattino sarà ancora variabile, con qualche acquazzone o temporale in formazione pomeridiana sulla dorsale e in sconfinamento verso la costa. Temperature in rialzo di qualche grado nei valori diurni.