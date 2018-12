METEO ABRUZZO: NATALE CON CIELO SERENO, NEBBIA IN MATTINATA, IN ARRIVO NEVE SOPRA MILLE METRI

Pubblicazione: 24 dicembre 2018 alle ore 19:35

PESCARA - Natale in Abruzzo con cielo sereno o poco nuvoloso. Dalla tarda serata e in nottata previste nevicate a quote superiori ai 1000-1200 metri. Foschie e nebbia in banchi interesseràanno invece le vallate interne e litorali, ma si dissolveranno nel corso della mattinata.

Forti correnti nord-occidentali presenti in quota porteranno nelle prossime ore sull'Italia venti di burrasca che interesseranno in particolare le regioni centro meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo che prevede a partire dal tardo pomeriggio di oggi venti forti e di burrasca su Abruzzo e Molise.

Dalla tarda serata i venti raggiungeranno anche Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.