METEO ABRUZZO: INVERNO LONTANO ANCORA PER GIORNI, LE PREVISIONI

Pubblicazione: 12 gennaio 2020 alle ore 10:06

L'AQUILA - Almeno per altri 7-8 giorni anticiclone dominante su Marche e Abruzzo, con tempo stabile, soleggiato o al più parzialmente nuvoloso; nubi irregolari potranno addensarsi in particolare tra sabato pomeriggio e domenica mattina, ma senza piogge.

Le temperature, come riporta 3bmeteo.com, saranno in lieve calo, ma non farà particolarmente freddo, se non nottetempo e al primo mattino su vallate interne dove si potranno avere gelate.

PREVISIONI

LUNEDI': anticiclone dominante sul Marche e Abruzzo con cieli sereni o poco nuvolosi ma con la possibilità di foschie dense e banchi di nebbia in arrivo tra sera e notte sulle alte Marche, fin verso le prime colline del Pesarese, Urbinate e Anconetano; qualche nebbia possibile anche sulle valli dell'aquilano e fabrianese sia al mattino che la notte successiva. Temperature in diminuzione nei valori massimi pomeridiani in pianura, in aumento invece nelle aree appenniniche con elevata escursione termica tra l'alba e le ore centrali del giorno, specie sul comparto abruzzese; forti gelate nottetempo sulle vallate interne. Venti deboli variabili in pianura, da Sudovest in Appennino. Mare da quasi calmo a poco mosso.

MARTEDI': anticiclone sempre dominante su Marche e Abruzzo, con tempo stabile ma a tratti parzialmente nuvoloso e possibilità di banchi di nebbia sulle aree costiere e colline adiacenti delle alte Marche. Temperature minime in locale diminuzione con estese gelate nei fondovalle appenninici, massime generalmente stazionarie. Venti in rotazione da Ovest-Sudovest in Appennino, occidentali in pianura. Mare poco mosso.

MERCOLEDI': un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sui litorali giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su subappenninche, massicci centrali e sull'Appennino occidentale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione a; Zero termico nell'intorno di 1950 metri. Mare da poco mosso a quasi calmo.

GIOVEDI': un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico su litorali, subappenninche, massicci centrali e sull'Appennino occidentale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti deboli occidentali in rotazione a; Zero termico nell'intorno di 2100 metri. Mare da poco mosso a mosso.