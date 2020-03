METEO: ABRUZZO IMBIANCATO, L'INVERNO ARRIVA IN PRIMAVERA, TEMPERATURE GIU'

Pubblicazione: 24 marzo 2020 alle ore 08:21

L'AQUILA - È arrivata la neve ad imbiancare l'Abruzzo.

Precipitazioni, come ha spiegato il meteorologo Ampro Angelo Ruggieri, più intense a ridosso dei rilievi Appenninici rivolti ad est grazie all’effetto Stau, mentre potrebbero rivelarsi più intermittenti e meno organizzati altrove.

Il forte vento di Grecale - ha previsto - acuirà la sensazione di freddo.

Tra la giornata di martedì 24 e la mattinata di mercoledì 25, visto l’ingresso di aria decisamente più fredda accompagnata da isoterme ad 850 hPa (circa 1500 metri di quota) comprese tra -7°/-9°C, i fenomeni assumeranno carattere nevoso, così come è successo ieri sera a Lanciano.

In aclune aree non si escludono accumuli nevosi intorno ai 60-80 cm. Come da previsione, l’instabilità sul medio Adriatico si sta accentuando, quando dai Balcani si sta avvicinando minaccioso il secondo nucleo gelido in quota.

Nucleo che oggi è responsabile delle tante nevicate che tra coste, pianure e Appennino interesseranno tutta la fascia orientale dell’Italia.