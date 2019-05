METEO ABRUZZO: FESTA DELLA MAMMA CON PIOGGIA E VENTO, BRUTTO TEMPO ANCHE DOMANI

Pubblicazione: 12 maggio 2019 alle ore 09:22

PESCARA - Festa della mamma all'insegna de brutto tempo su tutto l'Abruzzo, e lo stesso avverrà domani lunedì 13 maggio.

La Protezione Civile annuncia per le prossime 36 ore su Abruzzo, Marche, Molise, Puglia, Campania, Basilicata e Calabria un peggioramento delle condizioni meteo, con piogge e temporali. In arrivo anche un deciso rinforzo dei venti e un forte calo delle temperature.Sempre nella giornata di oggi sono attesi venti forti su gran parte del centro Italia.

Per 3Bmteteo.it, il fronte freddo giunto la notte precedente dal Nord Europa genera un vortice di bassa pressione sul Centro Italia, determinando una giornata di diffuso maltempo in particolare sulle Marche, con piogge e rovesci talora a carattere temporalesco; spiccata instabilità anche sull’Abruzzo, specie al confine con le Marche, tuttavia con possibili temporanee schiarite sull’Abruzzo meridionale. Temperature in netto calo, torna la neve sull’Appennino fin sotto i 1400-1600 metri di quota. Venti di grecale, bora e tramontana anche forti entro sera. Mari molto mossi o agitati.