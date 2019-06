METEO ABRUZZO: BREVI PIOGGE E TEMPERATURE IN RIALZO, FINE SETTIMANA PIU' STABILE

Pubblicazione: 04 giugno 2019 alle ore 18:42

L'AQUILA - Un promontorio di alta pressione interessa l'Europa centro-occidentale e abbraccia anche il Medio Adriatico, favorendo una fase caratterizzata da tempo stabile e in prevalenza soleggiato durante la nuova settimana.

Sulle zone interne appenniniche, tuttavia, saranno da preventivare annuvolamenti pomeridiani associati a qualche piovasco o breve temporale, specie sul settore abruzzese, comunque in assorbimento serale. Temperature in aumento su valori estivi, ma senza eccessi di calore, come spiegano i meteorologici di 3BMeteo.

Domani continua l'azione stabilizzante dell'alta pressione subtropicale che abbraccia il Mediterraneo centrale e l'Italia favorendo condizioni di bel tempo sul medio versante adriatico con condizioni in gran parte soleggiate. Nelle ore pomeridiane, tuttavia, si assisterà alla consueta formazione di nuvolosità cumuliforme sulle zone interne appenniniche, associate a qualche isolato rovescio o temporale, specie sul settore abruzzese, in esaurimento entro il tardo pomeriggio. Temperature stabili o in ulteriore lieve aumento nei valori massimi pomeridiani, con valori pressoché estivi specie sulle zone pianeggianti subappenniniche.

Condizione che è destinata a protrarsi almeno fino a sabato quando un campo di alte pressioni arriverà sulla regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali, subappenninche, massicci centrali e sull'Appennino occidentale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata.