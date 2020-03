METEO ABRUZZO: ARRIVA L'ALTA PRESSIONE, TEMPERATURE IN AUMENTO, TEMPO STABILE FINO A VENERDI'

Pubblicazione: 10 marzo 2020 alle ore 16:50

PESCARA - Tempo in miglioramento in Italia a causa della progressiva espansione di un promontorio di alta pressione che, a partire dal pomeriggio-sera, si estenderà verso le nostre regioni, garantendo condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato anche nei prossimi giorni, probabilmente fino a venerdì.

In Abruzzo, comunica Abruzzometeo.it, condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con possibili residui annuvolamenti in mattinata, specie sulle zone pedecollinari e montuose, in miglioramento nella seconda metà della giornata, anche se non si esclude il transito di nubi alte e stratificate con possibili velature, specie nel pomeriggio-sera. Gelate diffuse sulla Marsica, nell’Aquilano e, localmente, nelle valli che si affacciano sul versante adriatico, specie durante le ore serali, notturne e al primo mattino. Poche novità nel corso dei prossimi giorni, sulla nostra regione proseguirà il tempo stabile almeno fino a venerdì.

A seguire le previsioni dei prossimi giorni del sito 3bmeteo.com

MERCOLEDI' 11 MARZO

Al Nord tempo stabile e in prevalenza soleggiato salvo qualche addensamento a inizio giornata sulle coste venete e dal pomeriggio su costa ligure e Prealpi orientali. Temperature in rialzo, massime tra 16 e 20. Al Centro bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi. Solo in Sardegna qualche nube sulle zone occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 17 e 20. Al Sud bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo qualche innocuo annuvolamento su nord Sicilia e Reggino. Temperature in rialzo, massime tra 15 e 18.

GIOVEDI' 12 MARZO

Al Nord nuvolosità in aumento a partire dal Nordovest con qualche debole pioggia in arrivo su Liguria e Alpi occidentali. Temperature in lieve calo al Nordovest, massime tra 14 e 18. Al Centro nubi in aumento sulla Toscana ma senza piogge, maggiori spazi di sereno altrove salvo blandi annuvolamenti. Temperature stabili, massime comprese tra 17 e 21. Al Sud alta pressione in rinforzo e cielo in gran parte sereno, salvo qualche annuvolamento sul versante tirrenico. Temperature in aumento, massime comprese tra 17 e 21.

VENERDI' 13 MARZO

Al Nord nuvoloso con deboli piogge o pioviggini al mattino su Levante Ligure e Friuli, in esaurimento. Tendenza a schiarite sulle Alpi. Temperature stazionarie, massime tra 15 e 19. Al Centro nubi irregolari sulle regioni tirreniche in intensificazione in giornata. Più sole su Sardegna e Adriatico. Temperature in lieve calo, massime tra 14 e 17. Al Sud tempo stabile e in prevalenza soleggiato con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Temperature senza variazioni di rilievo, massime comprese tra 16 e 21.