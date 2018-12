MALTEMPO ABRUZZO: ANCORA FREDDO E NEVE A BASSA QUOTA, TEMPERATURE MINIME IN CALO

DOMANI SI SCIA A CAMPO IMPERATORE, DA MERCOLEDI 13 DICEMBRE A OVINDOLI

Pubblicazione: 14 dicembre 2018 alle ore 12:14

L'AQUILA - Ancora neve e temperature in calo sull'Abruzzo e in particolare nella Provincia dell'Aquila, che già ieri si è risvegliata sotto una coltre bianca.

Nell'aquilano la neve è tornata a fioccare nel primo pomeriggio, ma non si registrano situazioni critiche per la viabilità, così come sulle autostrade abruzzesi, come confermato ad AbruzzoWeb dal Centro operativo autostradale (Coa) dell'Aquila e di Pescara.

Ad ogni buon conto, per il maltempo, è stata rimandata l'iniziativa pubblica in programma oggi all'Aquila alle 17.30 alla Sala Convegni dell’Hotel Federico II in via Strinella 2, dal titolo “Ricostruzione: territorio, sviluppo, prevenzion, con Paola De Micheli, ex sottosegretario alla Ricostruzione.

Disagi si sono registrati invece al progetto Case di Bazzano, dove gli inquilini si lamentano per i termosifoni rimasti tiepidi e che non riescono a scaldare le abitazioni, con una temperatura mai oltre i 17 gradi.

La neve è senz'altro stata accolta con gioia dai bacini sciistici: oggi pomeriggio la Montemagnola impianti di Ovindoli ha annunciato che mercoledi 13 dicembre 2018 apirà la stazione scicitica. Qella di Campo Imperatore lo farà già domani.

Secondo le previsioni di 3bmeteo.com, la perturbazione si allontanerà rapidamente verso Sudest, favorendo un graduale miglioramento nel corso della giornata di domani, sabato 15 dicembre, dopo le residue piogge che ancora interesseranno tra la tarda notte e le prime ore del mattino le basse Marche e l'Abruzzo, con nevicate sopra i 700-1.000 metri di quota, con successivo miglioramento a partire dal pomeriggio da Nord verso Sud. Temperature in ulteriore calo, specie nei valori notturni. Venti moderati in rotazione da NO in quota, moderati da NE al suolo. Mare molto mosso.

Domenica: nella seconda parte del giorno transita una perturbazione sul medio versante adriatico, responsabile di condizioni di maltempo. Precipitazioni anche diffuse tra sera e notte in arrivo da ovest, a carattere nevoso sulla dorsale a partire dai 500-800m sulle Marche ma a livelli nettamente superiori sull'Abruzzo. Temperature in rialzo alle alte quote. Venti variabili, da ONO in quota. Mare mosso

Lunedì: una perturbazione atlantica attraversa l'Italia e determina condizioni di maltempo anche sul medio versante adriatico. Le basse temperature presenti al suolo favoriranno nevicate anche a quote di fondovalle sulle Marche, specie settentrionali, sulle zone appenniniche in Abruzzo. Nel corso della serata però l'allontanamento del fronte verso sudest favorirà un miglioramento, con fenomeni in esaurimento a partire dalle Marche. Temperature in aumento nei minimi, in calo nei massimi. Venti orientali in rinforzo, fino a tesi da NE in serata. Mare molto mosso o agitato.