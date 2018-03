Leggi l'articolo originale su AbruzzoWeb.it

METEO ABRUZZO, A PASQUA CLIMA NON BUONO

MA LUNEDI' DELL'ANGELO OK PER SCAMPAGNATE

Pubblicazione: 31 marzo 2018 alle ore 18:20

L’AQUILA - Una domenica di Pasqua segnata da meteo incerto quella di domani in Abruzzo. Come spiega ad AbruzzoWeb il meteorologo Giovanni De Palma, la mattina è prevista una nuvolosità residua nella Marsica, nell’Aquilano e in generale sulle zone montuose. Migliore la situazione sul versante orientale. Nel pomeriggio arriveranno nuovi addensamenti che dalle zone montuose ed occidentali si sposteranno verso la costa. Dalla sera, invece, il tempo migliorerà su tutta la regione portando il sole per la Pasquetta, che sarà generalmente buona e con qualche nuvola nel pomeriggio e che consentirà dunque scampagnate senza pericoli di pioggia e "affini". Da martedì tornerà il maltempo dovuto alle perturbazioni atlantiche.

