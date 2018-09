MESSA IN SICUREZZA AUTOSTRADE: MARTINO (FI), ''RICHIESTE PD TARDIVE E RIDICOLE''

Pubblicazione: 01 settembre 2018 alle ore 15:50

L'AQUILA - "In politica è consentito pressoché tutto fuorché il ridicolo. Mi domando se dopo 5 anni di Governo di centrosinistra (Letta-Renzi-Gentiloni) il Pd non ritenga ridicolo presentare una interrogazione all’attuale governo in carica da soli 3 mesi evidenziando preoccupazione per lo stato dell’arte delle autostrade e dei ponti in Abruzzo".

Lo afferma in una nota Antonio Martino, deputato di Forza Italia.

"Ci sono molti modi per fare opposizione, perdere la credibilità non è il migliore", aggiunge l'azzurro, responsabile regionale in Abruzzo per l’organizzazione degli Azzurri.