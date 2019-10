MERCATO IMMOBILIARE ABRUZZO: IL 64 PER CENTO ACQUIRENTI LAVORATORI DIPENDENTI

Pubblicazione: 12 ottobre 2019 alle ore 11:15

L'AQUILA - L’analisi delle compravendite realizzate attraverso le Agenzie Tecnocasa e Tecnorete in Abruzzo evidenzia che nel secondo semestre del 2019 il 67,6% degli acquisti ha riguardato l’abitazione principale, il 17,6% la casa vacanza ed il 14,7% la casa ad uso investimento.

Da segnalare rispetto al primo semestre del 2018 un aumento della percentuale di acquisti per abitazione principale che passa dal 62,7% all’attuale 67,6%.

Il 34,1% degli acquirenti in Abruzzo ha un’età compresa tra 35 e 44 anni, a seguire quelli con un’età compresa tra 45 e 54 anni con il 26,7%. Percentuali più basse si registrano nelle fasce più alte di età e tra i 18 ed i 34 anni. Rispetto al I semestre 2018 aumentala la percentuale di acquirenti di età compresa tra 35 e 44 anni (30,3% nel Isem18)

Nella prima parte del 2019 nel 77,5% dei casi l’acquisto è stato concluso da coppie e coppie con figli, mentre cresce rispetto ad un anno fa la fascia dei single che passano dal 14,2% al 22,5%.

Gli acquirenti sono prevalentemente lavoratori dipendenti (64%); poi ci sono i professionisti (12,6%); imprenditori (11,7%); pensionati (5,4%).

Analizzando le compravendite dal lato del venditore, nel primo semestre del 2019 nella stessa percentuale chi ha venduto casa lo ha fatto per reperire liquidità (45,3%), o per migliorare la qualità abitativa (45,3%), mentre il trasferimento in un altro quartiere oppure in un’altra città rappresenta il 9,5% dei casi.

Rispetto al primo semestre del 2018 si registra un aumento della percentuale di coloro che vendono per migliorare la qualità abitativa, si passa infatti dal 28,6% all’attuale 45,3%.