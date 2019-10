MERAVIGLIE D'ITALIA: ROCCA CALASCIO E ROCCASCALEGNA NEL LIBRO DI ALBERTO ANGELA

Pubblicazione: 27 ottobre 2019 alle ore 17:44

L'AQUILA - Un pezzo d'Abruzzo nel nuovo libro di Alberto Angela, Meraviglie – Alla scoperta della penisola dei tesori.

Il divulgatore scientifico e conduttore tv, dopo la visita nel Castello di Rocca Calascio e nel Castello di Roccascalegna, che ha raccontato e nel programma Rai “Meraviglie, la Penisola dei tesori”, ripercorre la storia di due gioielli incastonati tra le rocce della regione, uno in provincia dell'Aquila e uno in quella di Chieti.

Dalle vette delle Alpi alla Valle dei Templi siciliana, dalla rappresentazione ricca di simboli del Cenacolo di Leonardo, a Milano, alle immense pietre dei nuraghi sardi, in Italia le meraviglie sono ovunque.

Le diamo per scontate, abituati come siamo a muoverci da una bellezza straordinaria all’altra: maestose rovine romane e sorprendenti chiese barocche, il genio del Rinascimento fiorentino e la luce del Settecento veneziano.

A essere dichiarati dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità sono stati finora ben cinquantacinque siti in Italia, tantissimi considerate le dimensioni del territorio, una densità che non ha eguali in nessun altro Paese del mondo.

Il libro è un viaggio nello spazio e nel tempo alla ricerca delle meraviglie italiane. Il nostro patrimonio è la nostra identità. Siamo noi.

Alberto Angela, naturalista, giornalista, scrittore, divulgatore, è autore e conduttore, sulle reti Rai, di programmi televisivi di successo, fra cui “Superquark”, “Ulisse”, “Passaggio a Nord Ovest”, “Stanotte a…”, trasmesso anche su Arté, la rete televisiva di cultura franco-tedesca, e “Meraviglie”, venduto in 41 paesi.

Fra i suoi libri, tutti bestseller tradotti in molte lingue, Una giornata nell’antica Roma, Impero, Amore e sesso nell’antica Roma, Viaggio nella Cappella Sistina, I Bronzi di Riace, I tre giorni di Pompei, San Pietro.