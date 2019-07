MERAVIGLIE A PORTATA DI MANO: IL POLIEDRICO NERI MARCORE' PER DUE GIORNATE A PELTUINUM

Pubblicazione: 29 luglio 2019 alle ore 16:38

SAN PIO DELLE CAMERE - Il sito archeologico di Peltuinum, antica città vestina fondata tra il I secolo a.C. ed il II secolo a.C., sarà la scenografia di un doppio appuntamento nel prossimo weekend del 3 e 4 agosto che vedrà protagonista l’attore e musicista Neri Marcorè.

Attesissimo il concerto del 4 agosto organizzato da Paesaggi Sonori, “Come una specie di sorriso – omaggio a De Andrè”.

La poesia delle canzoni di Fabrizio De Andrè a 20 anni dalla sua scomparsa, a 10 anni dal sisma che ha colpito la città dell’Aquila, da riascoltare dal vivo interpretate da artisti di grande spessore umano e professionale come Neri Marcorè, i Gnu Quartet,Flavia Barbacetto, Angelica Dettori, Domenico Mariorenzi e Simone Talone, che omaggiano uno dei più grandi poeti del cantautorato italiano in un luogo fortemente identitario d’Abruzzo come l’antica città di Peltuinum a Prata D’Ansidonia.

Il concerto godrà di una scenografia molto suggestiva, al tramonto tra le mura del sito archeologico senza troppe sovrastrutture a limitare la percezione visiva del paesaggio, il pubblico sarà seduto sul prato a poca distanza con gli artisti e, per un numero limitato di persone, sarà possibile partecipare ad un trekking con gli accompagnatori di media montagna e le guide ambientali escursionistiche del gruppo Il Bosso lungo il facile sentiero della conca aquilana che, dal centro storico di Prata D’Ansidonia, ripercorre una porzione del Regio Tratturo su cui nei secoli milioni di pecore e migliaglia di uomini e pastori hanno vissuto e condiviso vicende ed esperienze, per arrivare fino alle antiche mura della città di Peltuinum dove sedersi sul prato e godere del concerto al tramonto.

COME PARTECIPARE

BIGLIETTI DISPONIBILI IN PREVENDITA ON-LINE SUL CIRCUITO CIAOTICKETS https://www.ciaotickets.com/biglietti/neri-marcore-gnu-quartet-live-sunset-peltuinum

BIGLIETTI DISPONIBILI NEI PUNTI VENDITA AUTORIZZATI CIAOTICKETS:

BAR CAPITELLO - L’AQUILA

TABACCHERIA LOLLI - SAN DEMETRIO NE’ VESTINI

BAR S. STEFANO - SAN PIO DELLE CAMERE

https://www.ciaotickets.com/punti-vendita



Si può partecipare al SOLO CONCERTO oppure al TREKKING + CONCERTO

TREKKING + CONCERTO

POSTI LIMITATI - BIGLIETTI IN PREVENDITA

24 € + d.p. (comprende servizio guida e concerto - vedi opzione di acquisto trekking + concerto) https://www.ciaotickets.com/biglietti/neri-marcore-gnu-quartet-live-sunset-peltuinum

PROGRAMMA

16:00 ritrovo incrocio Via Roma con Via Principe Umberto a Prata D'Ansidonia (AQ)

MAPS https://goo.gl/maps/RnJsj8DjWjPxQaBMA

17:00 partenza trekking

18:30 concerto

21:00 partenza trekking ritorno

22:30 fine attività

SOLO CONCERTO

POSTI LIMITATI - BIGLIETTI IN PREVENDITA

20 € + d.p. (comprende solo concerto - opzione di acquisto solo concerto) https://www.ciaotickets.com/biglietti/neri-marcore-gnu-quartet-live-sunset-peltuinum

PROGRAMMA

ore 17:30 apertura porte

ore 18:30 inizio concerto

MAPS PARCHEGGIO https://goo.gl/maps/e9jw2Z5AizG8jyLJ9

Si consiglia di portare abbigliamento comodo, un telo per sedersi sul prato. Si raccomanda di portare un sacchetto per i propri rifiuti e l’importanza per il rispetto dell'ambiente.



Neri Marcorè sarà ospite d'eccezione anche in occasione della serata del 3 agosto curata dall'Istituto Cinematografico dell'Aquila "La Lanterna Magica". Un evento, quello di Sabato 3 Agosto alle ore 21, dedicato al cinema con un talk con Marcorè e una proiezione serale del film “Gli amici del Bar Margherita”, film simbolo del terremoto nella città dell’Aquila poiché è stata l’ultima proiezione effettuata prima del devastante terremoto e il suo manifesto è rimasto affisso per diversi anni dopo il sisma, piegato e contorto, quasi a simulare una città piegata su se stessa.



Proprio da questa singolare coincidenza, l’Istituto Cinematografico dell’Aquila vuole rendere omaggio non solo ad un grande artista come Marcorè ma idealmente abbracciare un ricordo all’insegna della cultura che deve però essere un motivo di rilancio e di rinnovato entusiasmo per un intero comprensorio.



L'iniziativa è organizzata da Paesaggi Sonori, Istituto Cinematografico dell'Aquila "La Lanterna Magica" e Comune Prata D'Ansidonia e rientra nel cartellone “Meraviglie a portata di mano” il programma di concerti, spettacoli, escursioni e degustazioni che animeranno il territorio della piana di Navelli durante l'estate. "Meraviglie a portata di mano" è un progetto finanziato con i fondi Restart e vede come Comune capofila Navelli, in partnership con Caporciano, Carapelle Calvisio, Prata d’Ansidonia, San Pio delle Camere.