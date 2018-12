MELODIE D'AUTUNNO: GLI ZAMPOGNARI D'ABRUZZO PROTAGONISTI A MOSCUFO

Pubblicazione: 02 dicembre 2018 alle ore 11:59

PESCARA - Torna oggi a Moscufo, in provincia di Pescara, "Melodie d’Autunno", grande raduno degli zampognari abruzzesi. L'evento, organizzato dal Comune di Moscufo in collaborazione con tutte le associazioni del territorio, è giunto quest'anno alla sua nona edizione, e attrae come sempre migliaia di persone.

Sarà l'occasione per poter passeggiare tra le vie del borgo medievale addobbato a festa, con i mille colori degli espositori artigianali.

La novità di quest'anno consiste nel villaggio dei bambini, uno scorcio di paese interamente dedicato a spettacoli e attività per i più piccoli.

Nei secoli, queste figure arcaiche, quasi misteriose, di questi rozzi pastori con mantelli provenienti dalle montagne, nel segno di tradizioni secolari, colpìrono la fantasia e l’estro di molti artisti, poeti, scrittori ma anche musicisti e compositori. Tra questi ultimi vale la pena di richiamare l’esperienza di Hector Berlioz, che scrisse di essere rimasto affascinato da questi musicisti di strada, seguiti per ore per piazze e strade di Roma e successivamente cercati tra le montagne abruzzesi.

ll viaggiatore inglese Edward Lear, che in appendice al suo racconto dei suoi viaggi in Abruzzo (1843-44) trascrisse “un’aria che aveva imparato da vari pastori sulle montagne abruzzesi”. Si tratta probabilmente della prima partitura documentata, che Lear ebbe a trascrivere sulla base della sue conoscenze pianistiche (il recente adattamento per zampogna si deve al maestro Antonio Piovani).