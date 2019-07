MEGA SCIVOLO ACQUATICO IN ABRUZZO: TUTTE LE TAPPE DELL'ESTATE

Pubblicazione: 24 luglio 2019 alle ore 16:50

TORINO DI SANGRO - Uno scivolo di ben 50 metri di lunghezza, dotato di tutte le sicurezze e le prevenzioni dovute del caso.

La prima tappa quest'anno, è prevista a Torino di Sangro, presso il Lido Le Morge, da giovedi 25 a domenica 28 luglio con "start" alle 11 fino al tramonto.

"Si tratta della seconda stagione abruzzese - spiega Antonio Di Luca, presidente del'Associazione culturale Abruzzo Grandi Eventi di Pescara, promotrice del'evento - dopo esser stati, negli anni passati, in Romagna e Puglia. Siamo l'unica azienda del Centro Italia che possiede questo tipo di attrazione".

Dopo Torino di Sangro il mega scivolo si sposterà il 6 e 7 agosto a Ortucchio, in provincia dell'Aquila, il 23 agosto a Capistrello, sempre nell'Aquilano e il 24 e 25 agosto concluderà il tour concludere a Sant' Eusanio del Sangro, in provincia di Chieti.

Lo scivolo è interamente in Pvc, il classico materiale con cui sono composti i giochi gonfiabili, completamente sicuro e dotato di una torre iniziale alta 5 metri e mezzo, da dove i bambini o gli adulti potranno prendere lo start e la rincorsa per poi procedere per 50 metri di slide.

Per un giro sullo scivolo, si pagherà il biglietto di 2 euro, mentre per il braccialetto, che darà diritto a giri illimitati, per la mattina o il pomeriggio, 5 euro.

Info 328.1882644 - 347.5956338