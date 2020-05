MEDICI E POLITICI IN SOCCORSO DELLA SANITA' DEL CENTRO ABRUZZO

Pubblicazione: 08 maggio 2020 alle ore 20:49

SULMONA - Rilanciare la sanità peligna, in particolare l'ospedale di Sulmona, attraverso investimenti mirati sia al potenziamento del personale sia al miglioramento dello stato dei reparti ospedalieri.

E' lo scopo del vertice svoltosi oggi pomeriggio a palazzo San Francesco a Sulmona (L'Aquila).

Con il sindaco, Annamaria Casini, e l'assessore comunale Luigi Di Cesare sono intervenuti la senatrice M5s Gabriella Di Girolamo, i consiglieri regionali Marianna Scoccia e Antonietta La Porta, oltre a dodici direttori e facenti funzione delle unità operative dell'ospedale peligno.

La riunione si è conclusa con la decisone di elaborare un dossier, da consegnare al direttore generale dell'Asl Avezzano Sulmona L'Aquila, Roberto Testa, all'assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, e al vice ministro della Sanità, Pierpaolo Sileri; amministratori comunali ed esponenti regionali e parlamentari presenteranno proposte per valorizzare l'ospedale del capoluogo peligno.

"Il nostro ospedale ha tutti i numeri per crescere, è ospedale antisismico, può svolgere un ruolo importante, nell'ambito soprattutto dell'emergenza-urgenza - ha detto il sindaco Casini - Abbiamo voluto una proposta dal basso, che partisse dalle esigenze di coloro che oggi lavorano nei reparti per attuare finalmente un progetto di valorizzazione del nostro ospedale invertendo la tendenza dei progressivi tagli continui al personale e alle strumentazioni negli anni, per rispondere alle esigenze potenziando e valorizzando soprattutto i comparti chirurgici".

Per il sindaco Casini tra gli obiettivi qualificanti ci sono un riferimento per le emergenze, "l'accelerazione dell'investimento per l'eliporto con attuazione di stroke unit delle reti di emergenza urgenza, il potenziamento del Pronto Soccorso, ancora sotto organico. Va accelerata l'attivazione del reparto di lungodegenza, previsto nell'ultimo piano con 15 posti letto a supporto del reparto di medicina e il potenziamento di oncologia, con attivazione del servizio hospice, con specialisti che devono garantire cure palliative domiciliari per l'assistenza domiciliare integrata".

Intanto, per la prossima settimana il sindaco Casini ha annunciato un incontro con tutti i sindaci del territorio.