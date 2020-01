MAZZOCCHETTI IN CAMPO PER BAMBINI MALATI, A PESCARA SPETTACOLO "THAT'S AMORE- NOTE DI SOLIDARIETA'

Pubblicazione: 25 gennaio 2020 alle ore 12:06

MONTESILVANO - Domani, domenica 26 gennaio 2020, alle ore 18, presso il Pala "Dean Martin", in Via Aldo Moro a Montesilvano, il famoso tenore Piero Mazzocchetti, sarà il protagonista del grande evento musicale ""That's amore-Note di solidarietà" voluto fortemente dallo stesso Maestro per raccogliere fondi per sostenere le attività di solidarietà della Sezione Abruzzese dell'Unitalsi.

L'ingresso è gratuito e nella grande sala del Pala Dean Martin sarà riservata un'area attrezzata per le persone con disabilità.

Dopo la sua presenza a Lourdes in occasione dei Pellegrinaggi nazionali del 2018 e del 2019 il cantante pescarese scende in campo di nuovo per sostenere le benemerite attività in ambito sociale e di solidarietà dell'UNITALSI questa volta a favore dei bambini gravemente malati.

"Il concerto – spiega lo stesso Mazzocchetti - è intitolato «That's Amore» dal celebre brano di Dean Martin, che aveva il papà originario, come me, di Montesilvano. Un omaggio a questo grande artista italo-americano che crea un ponte ideale tra l'Abruzzo e gli USA".

"Sarà un pomeriggio divertente – prosegue Mazzocchetti- con molti brani di swing. Non sarà la classica esibizione di un tenore, ma un concerto di musica leggera dove l'amore come sentimento universale è al centro di tutto. Interpreterò le più belle canzoni d'amore degli ultimi 50 anni che sono molto conosciute e che il pubblico potrà cantare, così come hanno fatto con me gli «amici speciali» dell'UNITALSI a Lourdes in occasione dei pellegrinaggi nazionali degli ultimi 2 anni".

"Ho espresso da tempo – continua Mazzocchetti - la mia appartenenza e il mio sostegno al progetto dell'UNITALSI che da tanti anni cerca di alleviare la sofferenza dei malati. Ho capito tante cose grazie ai miei pellegrinaggi a Lourdes soprattutto che l'UNITALSI è una bella famiglia con un senso spiccato di umanità, semplicità e umiltà che forse sarebbero utili anche a tanti artisti alla ricerca sempre della ribalta. Fare parte dell'UNITALSI e incontrare le persone malate ti aiuta a capire che la sofferenza è un sentimento universale che accomuna tante persone ed è presuntuoso pensare di non essere toccato dalla sofferenza".

"Con Federica Bucci e Anna Carla D'Orazio, rispettivamente presidente Unitalsi Pescara e presidente Unitalsi Chieti-Vasto, due sono gli obiettivi che vogliamo raggiungere grazie alla disponibilità di Mazzocchetti, – spiega Alessandra Bascelli, presidente della Sezione Abruzzese dell'UNITALSI – il primo è quello di rilanciare le attività della sottosezione di Chieti-Vasto in occasione del 70° anniversario di fondazione, il secondo è quello di sostenere la Sottosezione di Pescara per il "Progetto dei Piccoli" che ha come obiettivo quello di aprire "Casa Celeste", un appartamento che grazie alla Caritas diocesana potremo gestire e mettere a disposizione delle famiglie che devono ospedalizzare per lunghi periodi i propri figli".

"L'appartamento è al momento completamente da ristrutturare – aggiunge Bascelli – e per renderlo funzionale alle esigenze che il Progetto dei Piccoli occorre nello specifico intervenire per ricavare tre camere da letto dotate di bagno attrezzato, soggiorno e cucina comuni, bagno di servizio, lavanderia e ripostigli. Per questo sarà importante che all'evento del 26 gennaio ci sia una massiccia partecipazione per potere raccogliere più fondi possibili e fare partire subito i lavori".

"Altri sono i progetti che l'UNITALSI abruzzese – conclude Bascelli - vuole realizzare su tutto il suo territorio: dai laboratori, al trasporto, etc. Per tutto questo il "nostro" tenore, dal cuore unitalsiano, cercherà con la sua meravigliosa voce e il suo buon cuore di aiutarci".