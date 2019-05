L'AZIENDA FRANCESE ''SUPERATA CAPACITA'''; FIOM, ''UNA BEFFA, LAVORATORI RIPAGATI DEI SACRIFICI CON UN BOCCONOTTO''; M5S, ''ALLIBITI DALLE MOTIVAZIONI, PERCHE' NON INVESTONO IN ABRUZZO?'' MAZZATA PER POLO AUTOMOTIVE ATESSA: LA PSA VA PRODURRE I FURGONI IN POLONIA

Pubblicazione: 10 maggio 2019 alle ore 14:23

CHIETI - Mazzata terrificante in arrivo per l'economia abruzzese: la francese Psa, compoata da Peugeot e Citroen, in joint venture con il gruppo Fca per la produzione alla Sevel di Atessa, di spostare la realizzazione di furgoni di grandi dimensioni a Gliwice, in Polonia, fino a fine 2021.

Non si è fatta attendere la reazione rabbiosa dei sindacati e anche, per ora, del Movimento 5 stelle. Una gran non da poco per il neoassessore alle Attività produttive Mauro Febbo, per di più chietino.

Motivo della decisione, è che lo stabilimento di Atessa, che produce i furgoni Peugeot, Boxer, Citroën Jumper e Fiat Ducato, nel corso degli ultimi tre anni ha "superato la capacità produttiva". Resta comunque in Abruzzo la produzione di veicoli standard, in virtù dell'accordo fino al 2023.

"I duri anni di sacrifici da parte dei lavoratori - commenta il segretario generale Fiom Abruzzo, Alfredo Fegatelli - vengono ricompensati con un bocconotto e attraverso un cambio di strategia di PSA che, con la scusa della massima capacità produttiva raggiunta dalla Sevel, decide di produrre in Polonia 100 mila furgoni con i marchi PSA. Sicuramente l'ingresso di Opel in PSA sta modificando le strategie industriali, mettendo un forte punto interrogativo sul futuro della Sevel".

"Questo significa che, una parte di produzione oggi presente in Sevel - spiega poi Francesco Guida della Uilm di Termoli - verrà spostata in Polonia. Da parte nostra siamo preoccupati che questo spostamento possa avere ripercussioni nel prossimo futuro anche per i cambi C546 (M40) prodotti oggi nello stabilimento automobilistico di Termoli. Da parte nostra chiederemo fin da subito anche tramite le Segreterie nazionali di avere notizie più dettagliate in merito a questa notizia".

Definisce la notizia molto grave Sara Marcozzi, capogruppo M5s in Regione.

"Rimango allibita dalla motivazione data dal gruppo, che parla di ‘superata capacità produttiva’. Eravamo tristemente abituati ad ascoltare il ritornello delle grandi aziende che giustificano le delocalizzazioni con una mancanza di lavoro. Qui ci troviamo esattamente nel caso opposto eppure la musica non cambia. A questo punto non riesco a comprendere cosa debbano fare in più i lavoratori per evitare di vivere ancora situazioni simili”.

“La domanda – prosegue – sorge spontanea: perché non allargare la produzione in Abruzzo e assumere nuovo personale, soddisfacendo così l’aumento della domanda? Siamo in presenza di uno stabilimento e di lavoratori che rappresentano un’eccellenza assoluta e riconosciuta in maniera unanime nel loro settore. Dovrebbero essere premiati per le loro qualità e per l’attenzione con cui svolgono ogni giorno le proprie mansioni. Invece sono costretti a subire una beffa come questa”.

“Non posso che esprimere loro – conclude – tutto il mio sostegno dal momento che in questi anni, con grandi sacrifici, si sono dimostrati all’altezza delle richieste dell’azienda. Mi aspetto che il governo regionale e il Presidente Marsilio prendano una posizione netta e facciano ogni tipo di azione possibile per preservare il futuro dello stabilimento. In cima alle nostre priorità ci sono e sempre ci saranno i lavoratori e le loro famiglie e meritano di essere difesi in ogni sede”