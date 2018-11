MAXXI L'AQUILA: SERATA GALA RACCOLTA FONDI A ROMA CON OLTRE 450 OSPITI DAL MONDO DEL CINEMA E DELL'ARTE

Pubblicazione: 06 novembre 2018 alle ore 18:38

ROMA - “Con il cuore siamo a L’Aquila”, così Giovanna Melandri, Presidente della Fondazione MAXXI, ha aperto l’Acquisition Gala Dinner del MAXXI, evento annuale di fundraising che anche quest’anno ha accolto oltre 450 partecipanti del mondo della cultura, della moda, dell’arte, dell’imprenditoria, delle istituzioni.

“Il nostro lavoro di raccolta fondi quest’anno non è rivolto soltanto alla collezione permanente: la metà dei soldi raccolti andrà al nuovo progetto di MAXXI L’Aquila, la sede distaccata del museo che aprirà nel 2019, progetto affidato dal MiBAC alla Fondazione MAXXI proprio per contribuire alla rinascita della città anche attraverso la cultura. Vogliamo lavorare insieme alle eccellenze accademiche, scientifiche, culturali del territorio. I grandi progetti hanno bisogno di collaborazione e concordia interistituzionale e noi siamo pronti”.

La serata, accompagnata da una cena firmata dallo chef stellato dell’Hotel Hassler di Roma Francesco Apreda, ispirata alle fotografe di Paolo Pellegrin, ha visto la partecipazione del Ministro per i Beni e le Attività Culturali Alberto Bonisoli e di due ospiti d’eccezione: Neri Marcorè che, insieme allo Gnu Quartet ha accompagnato gli ospiti con interventi tra musica e parole e l’astronauta Samantha Cristoforetti.

Accolti da Giovanna Melandri, Hou Hanru, Direttore artistico MAXXI; Margherita Guccione, Direttore MAXXI Architettura e Bartolomeo Pietromarchi, Direttore MAXXI Arte, gli ospiti hanno scoperto in anteprima gli oltre 150 scatti della grande mostra dedicata al fotografo Paolo Pellegrin curata da Germano Celant: Paolo Pellegrin. Un’Antologia, dedicata a uno dei protagonisti della scena fotografica internazionale che da oltre 20 anni percorre il mondo con la sua macchina fotografica, testimoniando gli orrori della guerra, storie e persone, la bellezza potente della Natura.

È stata inoltre presentata in anteprima la prima parte del progetto fotografico realizzato da Pellegrin lo scorso gennaio a L’Aquila, nell’ambito della committenza affidata dal MAXXI: all’ingresso della Galleria 1 al piano terra, dove si è svolta la cena, è stato esposto il grande polittico di circa 2 metri per 3 composto da 140 immagini in bianco e nero, fortemente contrastate, “frammenti di visioni” che ritraggono scorci e dettagli della città.

I magnifici scatti di Pellegrin sono stati protagonisti del Gala grazie anche a una grande installazione site specific che ha fatto da scenario alla cena: un grande wallpaper di 18 metri che ritrae un ghiacciaio su un mare plumbeo.

Tra i partecipanti di quest’anno: il Presidente vicario della Regione Abruzzo Giovanni Lolli; il sindaco di L’Aquila Pierluigi Biondi; il vicesindaco di Roma Luca Bergamo; l’Ambasciatore di Francia Christian Masset; il Presidente della Corte dei Conti Angelo Buscema; Albino Ruberti Capo di Gabinetto Regione Lazio; Gianni e Maddalena Letta; Mara Carfagna; Roberto Maroni.



Dal mondo del cinema e della tv: Isabella Ragonese, Geppi Cucciari, Valerio Mastandrea e Chiara Martegiani, Carolina Crescentini con il cantautore Francesco Motta, Violante Placido, la modella e attrice Catrinel Marlon e la modella Alessia Reato, Caterina Balivo, Myrta Merlino e Marco Tardelli, Luca Barbareschi, Monique Veaute, Presidente di Fondazione Romaeuropa, il Presidente di istituto Luce – Cinecittà Roberto Cicutto; Laura Delli Colli, Vice Presidente Fondazione Cinema per Roma, i produttori Matilde Bernabei e Valerio De Paolis; il regista Piero Maccarinelli; la scrittrice Nilou Azam Zanganeh con la figlia Lila; Melania Rizzoli, Philippe Daverio, Bruno Vespa, Massimo Giletti.

E ancora: il Cavalier Claudio Marenzi, Patron di Herno, e Giancarlo Zinesi, AD Sisley Italia (entrambe le aziende sono sponsor della serata); Andrea Boragno, Presidente e AD di Alcantara; rappresentanti di Armani e Fondazione Prada; Anna Fendi e Serge Brunschwig, CEO del brand; Maria Teresa Venturini Fendi, Andrea Formilli Fendi; Delfina Delletrez Fendi e Nico Vascellari, Beatrice e Nicola Bulgari; Ludovica Amati; il critico Achille Bonito Oliva; gli artisti che stanno lavorando per il MAXXI L’Aquila Elisabetta Benassi, Daniela De Lorenzo, Alberto Garutti e Nunzio; il duo artistico Masbedo (Nicolò Masazza e Iacopo Bedogni); l’artista e filmaker tedesco Julian Rosefeldt; gli artisti Shay Frisch, Marcello Maloberti, Giuseppe Stampone,Gregorio Botta; la Direttrice dei Musei Vaticani Barbara Jatta; la direttrice del Centro Pecci di Prato Cristiana Perrella; l’architetto Piero Lissoni; le Gallerie Perrotin e Gagosian Roma; le galleriste Erica Ravenna Fiorentini; Marie Laure Fleisch, Vittoria Bonifati; la collezionista Mirta d’Argenzio; Mariolina Bassetti di Christie’s; Luisa Lepri di Sotheby’s; Maria Pace Odescalchi.

Tra gli sponsor e i partner della serata: Roberto Wirth proprietario Hotel Hassler; Roberto Ziliani AD di Slamp; Francesco Zonin; Carmelo Pierpaolo Ruta di Antica Dolceria Bonaiuto; Miriam Lee Masciarelli; Massimo Macarti di Canon. E poi Patrizia Grieco e Carlo Tamburi, Presidente Enel e Direttore Italia Enel; Michaela Castelli, Presidente Acea; Ercole Botta Poala, AD Reda; David Kogan di Magnum; Dominique Uzel, DG Groupama Assicurazioni; Carlo D’Asario Biondo di Google Europa; Aurelio Regina ed Emilio Petrone, Presidente e AD di Sisal; Fabrizio Di Amato e Pierroberto Folgiero di Maire Tecnimont; Marco Sangiorgio di CDP; Enrica Giorgetti Direttore generale Farminustria; Anna Boccaccio di BNL e Innocenzo Cipolletta; Adriano Teso Presidente IVM Group con la moglie Laura Morino; Panfilo Tarantelli; Francesco Micheli; Luisa Todini; Luigi Gubitosi; Giorgio Albè; rappresentanti di BMW, ENI, SISAL.

Tra gli altri: Alessandra e Flaminia Cerasi; Barbara Maccaferri; Anna d’Amelio, Benedtta Lucherini; Benjamin Fadlum; Erminia De Biase; Marion Franchetti; Piergiorgio e Antonella Romiti; Benedetta Geronzi e Bernabò Bocca; Federica Tittarelli; Brian Steven Snyder; Sonja Kehl, Francesco Giovannini, Giacinta e Hendrick Van Riel, Manuela Morgano.

L’Acquisition Gala Dinner del MAXXI (Museo nazionale delle arti del XXI secolo), quest’anno alla sua sesta edizione, fino ad oggi ha raccolto circa un milione e 900 mila euro, grazie alla generosità di aziende e singoli mecenati italiani e internazionali.