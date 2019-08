MATTEO SALVINI A PESCARA: BELLACHIOMA, ''ACCOGLIENZA COMMOVENTE''

Pubblicazione: 09 agosto 2019 alle ore 17:54

PESCARA - "E’ stata straordinaria e commovente la risposta di Pescara e dell’Abruzzo a Matteo Salvini. Ieri sera lo Stadio del Mare ha accolto Salvini con calore ed entusiasmo, adeguati allo speciale momento politico che si appresta a vivere l’Italia. Siamo stati al fianco di un Salvini super determinato che da Pescara ha tracciato in maniera semplice e lineare la rotta, perché la Lega non vuole tenere fermo il Paese. Abbiamo tutti voglia di metterci in gioco per il futuro dell’Italia e dell’Abruzzo: noi abbiamo un’idea ben chiara di futuro”.

E’ il commento di Giuseppe Bellachioma, segretario regionale della Lega Abruzzo, dopo il pubblico incontro tenuto ieri sera a Pescara dal ministro Salvini.

“Siamo pronti a ripartire e a raccogliere la sfida di Matteo Salvini – aggiunge Bellachioma – e gli eletti abruzzesi della Lega, a tutti i livelli, dal Parlamento sino ai sindaci, non andranno in vacanza. Siamo chiamati a essere responsabili perché l’Italia ha bisogno di proseguire nel suo cammino di cambiamento. Quando le nostre proposte sono state accolte i risultati si sono visti”.

Il parlamentare abruzzese della Lega evidenzia come Salvini nel suo intervento a Pescara oltre ad aver saputo creare grande empatia “è stato capace di far emozionare le migliaia di persone presenti, in particolare quando ha parlato dei suoi figli e del senso del dovere che in questo momento lo costringe a stare altrove invece di condividere con loro il piacere del tempo”.

“Un’ultima annotazione – conclude il segretario regionale della Lega – ringrazio Salvini per aver scelto l’Abruzzo per far ripartire l’Italia: abbiamo imbroccato la strada giusta. Si riparte da Pescara, si riparte dall’Abruzzo”.