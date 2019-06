MATTARELLA IN ABRUZZO PER IL 750ESIMO ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DEI PIANI PALENTINI

Pubblicazione: 05 giugno 2019 alle ore 09:25

AVEZZANO - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà in visita nella Marsica sabato 6 luglio.

Il tour del capo dello Stato, come riporta Il Centro, toccherà Avezzano, Scurcola Marsicana e Tagliacozzo, in occasione delle celebrazioni per il 750esimo anniversario della battaglia tra Corradino di Svevia e Carlo d'Angiò (23 agosto 1268), che fu combattuta nei piani Palentini.