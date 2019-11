MATTARELLA A CEPAGATTI PER INAUGURARE ELETTRODOTTO ITALIA-MONTENEGRO

Pubblicazione: 06 novembre 2019 alle ore 17:22

PESCARA - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parteciperà il 15 novembre all'inaugurazione dell'elettrodotto Italia-Montenegro. La cerimonia si terrà presso la sottostazione Terna di Cepagatti, in provincia di Pescara.

I lavori per l’elettrodotto, che si snoda per 445 chilometri, sono stati avviati nell’ottobre 2016. L’investimento è di circa 1,2 miliardi di euro, di cui 362 milioni di euro relativi al secondo polo da 600 megawatt (sui 1.200 megawatt complessivi), che sarà realizzato in un secondo momento.

In contemporanea, a Lastva in Montenegro, è attesa contemporaneamente la presenza del presidente montenegrino, Milo Djukanovic.

Mattarella dovrebbe arrivare all'aeroporto di Pescara intorno alle 10 di mattina, dove verrà accolto da una delegazione guidata dal prefetto di Pescara, Gerardina Basilicata.

Parteciperanno alla cerimonia a Cepagatti, Gino Cantò, primo cittadino, assieme al presidente della Regione, Marco Marsilio, l'amministratore delegato di Terna, Luigi Ferraris, i sindaci Luciano Di Lorito, Spoltore, Luciano Marinucci, San Giovanni teatino, e Carlo Masci, Pescara.