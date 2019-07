MARTINSICURO: LA FILARMONICA DI LONIGO SI ESIBISCE AL PARCO LA PINETA

Pubblicazione: 22 luglio 2019 alle ore 19:52

MARTINSICURO - Nella suggestiva cornice del Parco La Pineta, a Martiniscuro (Teramo), sabato 27 luglio, tra gli alberi di pini di Aleppo e sfondo sul mare, il gruppo strumentale "Filarmonica di Lonigo", propone un concerto con repertorio musicale che spazia dal classico al moderno.

I giovani strumentisti, in visita in Abruzzo dal Veneto,sapientemente diretti dal maestro Bruno Brunelli, nel corso di questi ultimi anni hanno avuto l’occasione di esibirsi in numerosi concerti in piazze famose, in Italia e all’estero: in Francia e in più occasioni ad Abensberg (Germania) città gemellata con lo stesso Comune di Lonigo, in Austria e hanno partecipato più volte a rassegne come “Venezia Suona” e a concorsi regionali.