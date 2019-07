MATTARELLA NELLA MARSICA: SOSPIRI, ''UN ONORE PER L'ABRUZZO''

Pubblicazione: 06 luglio 2019 alle ore 17:12

L'AQUILA – "La visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella è un onore per l’Abruzzo".

E' quanto dichiara il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri che ha partecipato al Teatro dei Marsi di Avezzano alla commemorazione della Battaglia di Tagliacozzo tra Corradino di Svevia e Carlo D’Angiò.

"Ho avuto il piacere di stringere la mano al presidente della Repubblica a nome di tutti gli abruzzesi – spiega Sospiri – E’ stata una grande emozione vederlo e poterlo ascoltare. Ho condiviso e apprezzato la parte del discorso in cui il Capo dello Stato ha ricordato l’importanza dell’intero territorio del nostro Paese, particolarmente delle sue aree interne che vanno difese e tutelate".

"E’ quello che stiamo cercando di fare sia come Consiglio regionale che come Regione Abruzzo – aggiunge Sospiri - L’Abruzzo, in particolare, è una regione dove le aree interne rappresentano valori storici, culturali, architettonici,ambientali di una straordinaria importanza".

"Non abbandonare le aree interne – conclude il presidente dell’Assemblea regionale - vuol dire difendere l’unitarietà dell’Abruzzo".