MASTROGIURATO: ACCORDO COMUNE LANCIANO-REGIONE

PER FONDI, 50 MILA EURO PER LA SCORSA EDIZIONE

Pubblicazione: 20 settembre 2018 alle ore 16:22

LANCIANO - Il Comune di Lanciano ha firmato una convenzione con la Regione Abruzzo per il contributo 2017 di 50 mila euro destinato all'associazione "Il Mastrogiurato".

A causa del ritardo nella liquidazione del finanziamento, lo scorso 7 settembre si era dimesso il presidente dell'associazione Danilo Marfisi. L'accordo è stato siglato a Pescara, nella sede della Regione, dall'assessore alla Cultura del Comune di Lanciano Marusca Miscia e dal responsabile del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio della Regione Francesco Di Filippo. L'erogazione dei fondi era stata deliberata dalla Giunta regionale lo scorso 3 agosto.

"La Regione - sottolinea Luciano Monticelli, consigliere regionale delegato alla Cultura - sta predisponendo gli atti per il contributo 2018. Il Comune sarà soggetto attuatore dell'intervento e curerà le attività di contabilizzazione, monitoraggio e rendicontazione del progetto relativo alla manifestazione".

"Le amministrazioni Pupillo - precisa l'assessore Miscia - hanno sempre sostenuto economicamente e culturalmente l'associazione Il Mastrogiurato con contributi comunali pari a 190mila euro dal 2011 al 2017. Inoltre, La rievocazione storica del Mastrogiurato ha avuto l'inserimento, quale evento di rilevanza regionale e quindi destinataria di fondi speciali di 50 mila euro, in una legge dedicata al pari della Perdonanza Celestiniana dell'Aquila e della Giostra Cavalleresca di Sulmona".

"Gli eventi di rilevanza internazionale che il Mastrogiurato è stato capace di promuovere negli anni meritano la nostra attenzione e il sostegno convinto della Regione Abruzzo, in quanto capaci di generare un ritorno importante per la città di Lanciano e il comprensorio frentano, non solo dal punto di vista culturale, ma anche economico", conclude.