MASTERPLAN: GIUNTA REGIONE APPROVA DELIBERA PER AUMENTO ANTICIPAZIONI FINANZIAMENTI ALLE PROVINCE

Pubblicazione: 25 marzo 2019 alle ore 18:38

PESCARA - "Un provvedimento che consentirà di accelerare la realizzazione delle opere, garantendo alle imprese di lavorare con maggiore serenità e, quindi, meglio".

Lo afferma l'assessore all'Urbanistica della Regione Abruzzo, Nicola Campitelli, dopo l'approvazione - avvenuta oggi in Giunta regionale - della delibera che aumenta dal 10 al 60 per cento l'anticipazione dei finanziamenti concessi alle Province per l'attuazione dei progetti a valere sul Masterplan Abruzzo.

Il documento permetterà di erogare complessivamente circa 28 milioni di euro alle quattro amministrazioni provinciali, in qualità di soggetti attuatori degli interventi.

La delibera autorizza le strutture amministrative della Regione a sottoscrivere con gli enti i necessari atti aggiuntivi alle convenzioni già stipulate.

"L'obiettivo del nostro governo - conclude Campitelli - è far aprire nel più breve tempo possibile i cantieri, dando così un contributo sostanziale al rilancio dell'economia regionale".