MASTERPLAN ABRUZZO: RIUNIONE MAGGIORANZA PER ACCELERARE PROCEDURE

Pubblicazione: 01 aprile 2019 alle ore 17:19

L'AQUILA - Si è svolta questa mattina a Palazzo Silone, all'Aquila, la riunione di maggioranza delle forze politiche regionali.

Nel corso dell'incontro è stato fatto il punto della situazione sul rispetto dello stato di attuazione dei progetti inseriti all'interno del Masterplan.

La volontà dei consiglieri e della giunta è quella di accelerare le procedure per dare maggiore definizione ai progetti e agli interventi infrastrutturali che sono contenuti nello strumento di pianificazione territoriale.

Il sottosegretario alle Infrastrutture, Umberto D'Annuntiis, ha ribadito il proprio impegno personale di analizzare le opere che non sono state ancora convenzionate attraverso delle riunioni sul territorio, al fine di comprendere e di affrontare le esigenze che possono essere sollevate ed eventualmente rimodulare i fondi a disposizione.

I rappresentanti della maggioranza hanno infatti ribadito che in relazione ai progetti che non sono ancora stati convenzionati gli stessi possono essere oggetti di riprogrammazione per riuscire a dare risposte concrete ai fabbisogni che possono essere individuati dai rappresentanti del territorio.