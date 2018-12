MASCARUCCI NUOVO PRESIDENTE ISTITUTO NAZIONALE URBANISTICA ABRUZZO-MOLISE

Pubblicazione: 02 dicembre 2018 alle ore 15:52

L'AQUILA - Sono state rinnovate le cariche della sezione Abruzzo e Molise dell'Istituto Nazionale di Urbanistica.

Roberto Mascarucci è il nuovo presidente, Luana Di Lodovico vicepresidente, Andrea Santarelli tesoriere, Aldo Cilli segretario, l'Ordine degli architetti della provincia dell'Aquila il quinto membro in giunta.

Le cariche scaturiscono dal nuovo Consiglio direttivo regionale, eletto all'Aquila dall'assemblea dei soci.

Il neopresidente Mascarucci, professore ordinario di Urbanistica all'Università di Chieti - Pescara, ha ringraziato il suo predecessore, Pierluigi Properzi, per il lavoro svolto, e ha sottolineato di "volere nella continuità proseguirlo e valorizzarlo utilizzando al meglio tutti i mezzi di comunicazione a disposizione, compresi quelli di nuova generazione".

"Se è vero che l'urbanistica è una disciplina che nasce da esigenze antiche, connaturate agli insediamenti e alle relazioni tra persone e comunità, dinamiche e al passo con i tempi devono essere le modalità di raccontarne le richieste e le priorità, che sono quelli dei territori e dei cittadini", ha aggiunto il neo presidente.

"Ci sono molte questioni aperte in Abruzzo e in Molise di cui dobbiamo occuparci: la necessità di pensare strumenti e azioni efficaci per la rigenerazione urbana, di realizzare infrastrutture sicure ed efficienti, di mettere in pratica un serio ed equilibrato contrasto al consumo di suolo, solo per citarne alcune".