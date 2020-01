MARTINSICURO: VERI' VISITA PRESIDIO SANITARIO VILLA ROSA, NOVITA' IMPORTANTI PER STRUTTURA

Pubblicazione: 18 gennaio 2020 alle ore 15:23

MARTINSICURO - L’assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì visita il Presidio sanitario di Villa Rosa, frazione di Martinsicuro (Teramo), e con i vertici della Asl ed i consiglieri regionali Emiliano di Matteo e Tony di Gianvittorio promette novità importanti per la struttura.

“Nella mattinata di venerdì, insieme ai colleghi Pinuccia Camaioni, Monica Persiani, Cinzia Rossetti, Marcello Monti e Alessandro Casmirri, ho avuto il piacere di ricevere la visita istituzionale dell’assessore Verì presso il Presidio Sanitario di Villa Rosa”, dichiara il primo cittadino di Martinsicuro, Massimo Vagnoni.

“Alla presenza del Direttore Generale della Asl di Teramo, Maurizio Di Giosia, del Direttore Sanitario dell’U.C.C.P. di Villa Rosa, Giandomenico Pinto, e dei consiglieri regionali Emiliano di Matteo e Tony di Gianvittorio, abbiamo posto all’attenzione dell’Assessore Verì la necessità di puntare sul nostro presidio attraverso l’implementazione di servizi sanitari utili alla comunità” prosegue il Sindaco. “E’ stato un incontro proficuo ed operativo, nel corso del quale abbiamo avuto rassicurazioni su un impegno preciso e costante della regione e della Asl di Teramo per rendere la struttura ancora più funzionale. Abbiamo chiesto un impegno concreto affinché questa struttura diventi ancora di più un punto di riferimento nell’offerta sanitaria della provincia di Teramo e della Regione Abruzzo, anche nella prospettiva di una riduzione della mobilità passiva nelle Marche”. “Nelle prossime settimane verranno messe in campo tutte le azioni necessarie per dare attuazione alla volontà di investire nella struttura non nuovi servizi da stabilire: una bella prospettiva per la nostra Città e per i nostri cittadini” conclude Vagnoni. “Ringraziamo la Regione Abruzzo, nelle persone dei consiglieri regionali presenti e dell’Assessore e la Asl di Teramo per l’attenzione mostrata e per quanto faranno nell’interesse di un presidio sanitario strategico”.