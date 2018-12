MARTINO VINCE ''PRIMARIE'' DI ABRUZZOWEB, LEGNINI ARRIVA SECONDO, MARCOZZI ULTIMA

L’AQUILA - Il deputato abruzzese di Forza Italia Antonio Martino, eletto nel collegio dell’Aquila, stacca i due sfidanti del centrosinistra e del Movimento Cinque Stelle alle “primarie” di AbruzzoWeb per la scelta del presidente della Regione Abruzzo in vista delle elezioni, che si terranno il 10 febbraio prossimo.

Martino ha la meglio su Giovanni Legnini del centrosinistra e la pentastellata Sara Marcozzi.

Ci conclude così l’iniziativa di AbruzzoWeb, una semplice manifestazione d’opinione senza alcun valore valore statistico, che ha provocato polemiche tra gli stessi contendenti ed anche attacchi allo stesso giornale, ma che ha scatenato l’interesse dei lettori che hanno partecipato in massa all’invito, che ha voluto smuovere un panorama politico bloccato nelle due coalizioni tradizionali e che vede chiarezza solo nel Movimento cinque stelle, che da mesi ha scelto come candidato alla presidenza il consigliere regionale Marcozzi.

Il verdetto arriva a 62 giorni dal voto e nel bel mezzo di una nuova puntata polemica in seno al centrodestra, interessato da uno scontro che vedono protagonisti proprio Martino e il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, sul congelamento delle deleghe all’assessore forzista Annalisa Di Stefano, scaturita nell’ambito di una spaccatura interna agli azzurri aquilani.

L’imprenditore 42enne di Torre de' Passeri (Pescara), responsabile organizzativo regionale e coordinatore comunale del capoluogo degli azzurri, che ha vinto nettamente il “sondaggio non sondaggio” lanciato da questo giornale sugli altri 10 candidati per il centrodestra, compreso il senatore romano di origini abruzzesi di Fdi Marco Marsilio, nome sul quale sembrerebbe convergere la coalizione, ma ancora in attesa di conferma, si è aggiudicato il rush finale ottenendo 2.359 voti, pari al 59,7 per cento.

Al secondo posto, con il 25,9 per cento, l’ex vice presidente del Consiglio superiore della Magistratura Legnini, che era stato scelto tra i candidati di centrosinistra, mentre la pentastellata Marcozzi, unica candidata ufficiale per la corsa alle regionali a 62 giorni dal voto, si è fermata al 14,4 per cento dei consensi.

Intanto il dato che emerge è che Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega sarebbero avanti nell’indice di gradimento degli abruzzesi, come del resto accade nei sondaggi ufficiali: nella manifestazione d'opinione, infatti, nonostante le primarie siano nel dna del centrosinistra, per i loro candidati hanno votato solo 4.972 cittadini, meno di un terzo di quelli che hanno espresso il loro parere nella scelta del candidato ideale del centrodestra, nell’ambito del quale in 16.031 hanno indicato la propria preferenza, e il M5s, nonostante utilizzi sempre le primarie online, in questa occasione non è stato in grado di mobilitare tutti i sostenitori.

Centrosinistra e Movimento Cinque stelle sperano che i numeri possano cambiare in conseguenza della profonda spaccatura nel centrodestra: ultima delle quali, appunto, lo scontro causato dal congelamento delle deleghe all’assessore Di Stefano, “rea” di essersi schierata con il deputato Martino, isolando il vice sindaco del capoluogo Guido Liris, in rotta con Forza Italia.

Gli equilibri sembrano essersi infranti, dopo le forti dichiarazioni di Martino, che ha sospeso la fiducia a Fdi, considerando il gesto del primo cittadino come “un grave atto di ostilità nei confronti del partito”.

Starà adesso al tavolo romano, che dovrebbe riunirsi tra domani e dopodomani, e quindi ai leader nazionali, Salvini, Meloni e Berlusconi, ristabilire l’ordine in una coalizione segnata da un caos strutturale. (a.c.p.)

