LA ''FINALISSIMA'' DI ABRUZZOWEB DA' LA PAROLA DIRETTAMENTE AI LETTORI-ELETTORI, SCELTA TRA VINCITORI ''PRIMARIE'' ONLINE E CANDIDATA UFFICIALE M5S MARTINO, LEGNINI O MARCOZZI? VOTA IL MIGLIOR CANDIDATO PRESIDENTE

Pubblicazione: 05 dicembre 2018 alle ore 22:00

L'AQUILA - A sessantasei giorni dalle elezioni che chiameranno gli abruzzesi a scegliere il nuovo presidente e il nuovo Consiglio regionale, AbruzzoWeb lancia delle consultazioni online per dare voce ai lettori-elettori, in cui chiunque può esprimere la propria preferenza su quello che secondo lui è il miglior governatore.

Una manifestazione d'opinione senza valore statistico che segue quelle delle ultime settimane dedicate al centrodestra e al centrosinistra: stavolta, a confronto vengono messi i vincitori di quelle due sfide, quindi da un lato il deputato di Forza Italia Antonio Martino e dall'altro l'ex vice presidente del Csm, Giovanni Legnini del Partito democratico, e la consigliera regionale del Movimento cinque stelle Sara Marcozzi.

Quest'ultima, 41enne di Pescara, è l'unica candidata presidente già ufficializzata, dopo lo svolgimento delle consultazioni online sulla piattaforma Rousseu, utilizzata dai grillini per la scelta dei candidati a tutti i livelli.

Centrodestra e centrosinistra ancora non formalizzano le candidature: nel centrodestra il candidato in pectore è il senatore di Fratelli d'Italia Marco Marsilio, mentre nel centrosinistra si aspetta una risposta da Legnini, che a ormai più di due mesi dalla cessazione della carica al Consiglio superiore della magistratura, ancora non scioglie le riserve.

Su Marsilio, 50enne romano di origini abruzzesi e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia nel Lazio, si attende l'ufficializzazione che dovrebbe arrivare dal tavolo nazionale composto dai leader di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, Berlusconi, Salvini e Meloni, è per questo che AbruzzoWeb ha scelto di inserire nelle finalissime delle "primarie" online il nome di Martino, 42enne originario di Tocco da Casauria (Pescara), vincitore del "primo round" delle consultazioni proposte da questo giornale.

La manifestazione d'opinione scadrà venerdì 7 dicembre alle ore 24, i risultati saranno resi il giorno dopo.

LE MODALITÀ

Cliccando sul bottone in basso si verrà reindirizzati ad un sito esterno, Survio.com, piattaforma specializzata. Si potrà esprimere il gradimento per un solo nome tra i 3 proposti, una sola volta, fino a venerdì 7 dicembre, a mezzanotte. I risultati definitivi saranno resi noti nella giornata di sabato 8 dicembre.

I PROFILI

Giovanni Legnini, 59 anni di Roccamontepiano (Chieti), di professione avvocato, ha iniziato la carriera politica guidando il suo paese, di cui è stato sindaco dal 1990 al 2002. Presidente del Consiglio comunale di Chieti dal 2005 al 2007, parlamentare dal 2004 al 2014, è stato sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri del Governo Letta dal 28 aprile 2013 al 22 febbraio 2014, e al Ministero dell'Economia e delle Finanze con delega alla ricostruzione nel Governo Renzi dal 28 febbraio 2014 al 30 settembre 2014. Negli ultimi quattro anni, fino al 25 settembre scorso, è stato vice presidente del Consiglio superiore della magistratura.

Antonio Martino, 42enne di Torre de' Passeri (Pescara), dopo un'esperienza giovanile nel Partito Popolare mette da parte la politica per dedicarsi all'impresa. Si riaffaccia sull'agone una ventina di anni dopo, quando ha consolidato un gruppo imprenditoriale che conta complessivamente circa 600 dipendenti, con partecipazioni di controllo in aziende su tutto il territorio italiano e operanti nell’informatica, nel facility management, nella produzione di energia da fonti rinnovabili e nel campo della ristorazione. Alle politiche del 4 marzo scorso viene eletto deputato di Forza Italia nel collegio dell'Aquila, subito dopo diventa responsabile organizzativo regionale degli azzurri.

Sara Marcozzi, 41 anni di Pescara, vive a Chieti ed è avvocato. Nel Movimento cinque stelle dal 2011, è stata portavoce del MeetUp Amici di Beppe Grillo Chieti (Chieti 5 Stelle) e, tra le varie iniziative, ha contribuito alla realizzazione di una piattaforma interattiva per prendere atto dello stato dell’arte del Piano regionale di Bonifica relativo ai siti potenzialmente contaminati presenti sul territorio regionale. Nel 2014, quando fu anche candidata presidente della Regione, è stata eletta consigliera regionale.

