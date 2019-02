MARSILIO, ''RESTITUIRE SOLDI? DA BEPPE GRILLO COMPORTAMENTO MISERABILE''

Pubblicazione: 14 febbraio 2019 alle ore 13:27

PESCARA - "Comportamento miserabile, in altri contesti si chiama voto di scambio. Se pensa che siccome ha regalato quattro ambulanze perché i suoi consiglieri si decurtano una parte del proprio stipendio e questo gli avrebbe dato il diritto a governare l'Abruzzo forse non ha capito che questa propaganda è servita a ben poco. M5s ha preso solo il 20% dei voti, con la meta dei cittadini che vanno a votare significa che solo un abruzzese su 10 ha creduto alla favoletta dei 5 stelle che cambiano e salvano il mondo".

Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio intervenendo al programma Lavori in Corso su Radio Radio e Radio Radio Tv, commentando una battuta del comico Beppe Grillo sulle elezioni in Abruzzo nel corso di uno spettacolo tenuto a Bologna.

"Poi siccome gli abruzzesi non li hanno votati - ha aggiunto - allora sono un popolo di lazzaroni e che meritano di vivere sotto le tende che bisogna restituirgli i soldi, ma non ce li dessero più. Se l'atteggiamento dei Grillini è questo allora si tengano i soldi in tasca o li diano in beneficenza in silenzio come fanno le persone serie che non sbandierano la beneficenze per ragioni propagandistiche".