MARRUCINO: A FEBBO LA CHIAVE DEL TEATRO, ''ONORATO E ORGOGLIOSO''

Pubblicazione: 21 dicembre 2019 alle ore 13:44

CHIETI - "Sono onorato, orgoglioso e ben lieto di ricevere questo riconoscimento, che rafforza ancora di più sia il mio attaccamento alla vita del teatro sia il mio impegno nei confronti della città di Chieti".

Questo il commento dell'assessore regionale alla Cultura Mauro Febbo dopo aver appreso di essere stato insignito della Chiave del teatro Marrucino, riconoscimento istituito per il suo Bicentenario.

"Ringrazio i componenti del consiglio di Amministrazione per aver pensato alla mia persona apprezzando il mio impegno politico e amministrativo quali attività meritevoli per essere premiati. Questa riconoscenza, oltre ad essere per me una preziosa testimonianza, rappresenta uno stimolo e uno sprono maggiore nel dedicarmi a supportare nel migliore dei modi le attività del teatro Marrucino".

"Come sempre ho sostenuto - conclude Febbo - in Abruzzo il nostro teatro rappresenta una storia ed una tradizione unica, da tutelare e potenziare come eccellenza".