MANOVRA: PEZZOPANE, ''DA M5S APPROPRIAZIONE INDEBITA FONDI SISMA''

Pubblicazione: 30 novembre 2018 alle ore 17:44

ROMA - "Oggi è stato approvato in commissione Bilancio un importante emendamento, di cui sono firmataria per il Pd, che destina 85 milioni al fondo per la ricostruzione delle aree terremotate del Centro-Italia, compreso l’Abruzzo. Si tratta di un risultato molto positivo perché la proposta è stata sottoscritta e votata all’unanimità da tutti i gruppi parlamentari e perché si tratta di risorse ricavate dai tagli e risparmi della Camera. Non è una novità del M5s, ma è una straordinaria iniziativa di tutte le forze politiche approvata già nei tre anni precedenti. È davvero un bel segnale della vicinanza e dell’attenzione della politica per la rinascita dei territori e delle comunità colpite dal terremoto. Quindi è ancora più stridente la strumentale appropriazione indebita che stiamo vedendo in queste ore da parte dei cinquestelle, a partire dal vice premier Di Maio".

Lo afferma la deputata dem Stefania Pezzopane, della Presidenza del Gruppo Pd della Camera.