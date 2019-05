MALTEMPO: TEMPORALI E NEVICATE SULL'APPENNINO ABRUZZESE. LE PREVISIONI

Pubblicazione: 01 maggio 2019 alle ore 17:38

L'AQUILA - Cieli in prevalenza poco nuvolosi sull'Abruzzo, con maggiori addensamenti durante il pomeriggio di mercoled' Primo Maggio sull'appennino con acquazzoni sparsi e qualche temporale, in attenzione serale.

Anche giovedì, come riporta 3bmeteo.com, e per gran parte di venerdì si confermano condizioni stabili e soleggiate con temperature in ripresa.

Un nuovo peggioramento del tempo è però atteso nel fine settimana, per una discesa di aria artica dalla Scandinavia e la conseguente formazione di un vortice ciclonico sull'Italia.

Il peggioramento interesserò nello specifico le Marche con piogge e anche dei temporali, con nevicate abbondanti in Appennino fino a quote intorno ai 1000-1200m, in un contesto climatico decisamente autunnale.

Giovedì: Bella giornata di sole su Marche e Abruzzo, grazie alla presenza di un promontorio mobile di alta pressione. Da segnalare solo qualche addensamento diurno in Appennino e nuvolosità stratificata in arrivo dalla sera a iniziare dalle Marche. Temperature in rialzo le massime. Venti in prevalenza nord orientali. Mari poco mossi.



Venerdì: una saccatura nord atlantica avanza sulle regioni settentrionali lambendo appena quelle centrali. Il tempo si mantiene stabile sulle regioni adriatiche, seppur con addensamenti di passaggio, alternati ad ampie aperture. La notte nuvolosità in aumento da Ovest e prime piogge su Marche e Abruzzo occidentale. Temperature in lieve rialzo nei valori massimi. Venti moderati di Libeccio, salvo essere di Levante sulle coste. Mari poco mossi.

Sabato: le regioni centrali risultano nella morsa di una circolazione depressionaria che orchestra un fronte piovoso, in lenta evoluzione dalle Marche verso l'Abruzzo. Molte nuvole e piogge tra mattina e pomeriggio; in serata ritorno a tempo asciutto con ampie schiarite notturne a seguire. Temperature in calo nei valori massimi. Venti deboli di direzione variabile, tendenti a disporsi da SO dalla sera. Mari poco mossi.

Domenica: un'area di bassa pressione si origina sulle regioni centrali a seguito di un'irruzione artica. Condizioni di maltempo interessano le Marche centro-settentrionali con precipitazioni in intensificazione diurna; nevicate in Appennino in calo fin sotto i 1000m. l'Abruzzo e le basse Marche rimarranno ai margini con spazi soleggiati anche ampi e clima decisamente più mite grazie alla ventilazione di garbino. le temperature invece sono previste in netto calo nei valori massimi sulle Marche settentrionali. Venti tesi di grecale sulle Marche, moderati di Libeccio sull'Abruzzo. Mari tendenti a molto mosso l'alto Adriatico.