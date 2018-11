MALTEMPO: TEMPO INSTABILE NELLA PROSSIMA SETTIMANA, NUOVE PIOGGE IN ARRIVO

Pubblicazione: 04 novembre 2018 alle ore 10:48

L'AQUILA - Nel corso del fine settimana la circolazione depressionaria tenderà ancora a insistere sul Mediterraneo centro-occidentale, determinando una copertura nuvolosa a tratti estesa ma con clima più asciutto sabato, salvo delle residue piogge in mattinata.

È invece attesa la risalita di un'altra perturbazione tra questa sera e domani, lunedì 5 novembre, con nuove piogge, come riporta 3bmeteo.com.

Il Centro Funzionale d’Abruzzo della Protezione Civile, tenuto conto delle previsioni per le prossime ore che vedono un miglioramento delle condizioni meteo rispetto ai giorni precedenti.

La Sala operativa ed il Centro funzionale d’Abruzzo continuano a seguire l’evoluzione dei fenomeni attraverso il sistema del volontariato di protezione civile, la rete radar meteo e la rete regionale in telemisura.

Lunedì: un'area depressionaria a ovest dell'Italia continua a far affluire correnti umide meridionali fin sul medio versante adriatico, supportate nei bassi strati da un flusso sudorientale. Ne consegue una giornata molto nuvolosa, con nuove piogge in risalita dall'Abruzzo verso i settori interni marchigiani tra mattinata e primo pomeriggio. Pressoché asciutto verso le aree costiere, specie quelle settentrionali. Temperature stabili o in lieve locale aumento. Venti moderati o tesi da SE al largo. Mare molto mosso.

Martedì: una perturbazione pilotata da una depressione sulla Francia si avvicina all'Italia e provoca un lento e graduale aumento della nuvolosità sul medio versante adriatico, dove a cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi seguirà un aumento della copertura verso sera con comparsa di qualche pioggia sulle zone interne di Marche e Abruzzo. Temperature in lieve aumento. Venti moderati da SE. Mare mosso o molto mosso al largo.

Mercoledì: una vecchia perturbazione agisce fino al mattino sul medio versante adriatico distribuendo piogge sparse su Marche ed Abruzzo, ma sarà seguita da un miglioramento grazie al suo allontanamento verso est, con ritorno di cieli generalmente poco nuvolosi. Temperature pressoché stazionarie. Venti deboli settentrionali tendenti a disporsi da ovest. Mare poco mosso.