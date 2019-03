MALTEMPO SULMONA: BIANCHI, ''CENSIMENTO DANNI E AVVIO ITER RISARCIMENTO''

Pubblicazione: 16 marzo 2019 alle ore 19:28

SULMONA - "A qualche giorno dalle tempeste di vento che hanno colpito il territorio e la città di Sulmona (L'Aquila) per cui il sindaco, Annamaria Casini, ha ritenuto necessario aprire il Coc, considerando le notizie di situazioni di difficoltà di ripristino che mi sono pervenute dai privati e constatando il perdurante e desolante stato di non intervento sui danni agli edifici ed al patrimonio arboreo del pubblico che sono sotto gli occhi di tutti con grave dispersione di rifiuti anche speciali e pericolosi, è indispensabile ora che il sindaco quale autorità di protezione civile decida di procedere celermente con il puntuale censimento dei danni alla proprietà pubblica e privata ed alle attività economiche coinvolte, dandone pubblico avviso, al fine di costruire un dossier tecnico economico a supporto della richiesta a Regione Abruzzo per l’avvio dell’iter di riconoscimento dell’evento calamitoso straordinario e quindi suscettibile della dichiarazione di stato di calamità naturale con il conseguente ristoro di tutti i danni patiti".

È quanto si legge in una nota del consigliere comunale Elisabetta Bianchi.